Τους αντιπάλους τους για τη νέα σεζόν έμαθαν οι ομάδες της Allwyn Women’s Basketball League 1 και της Elite League, καθώς η ΕΟΚ πραγματοποίησε την Πέμπτη (23/7) τις κληρώσεις των δύο πρωταθλημάτων.
Η διαδικασία έγινε στα γραφεία της ομοσπονδίας, παρουσία του Γενικού Διευθυντή της ΕΟΚ, Ντίνου Σβερκούνου, και του προέδρου της Επιτροπής Πρωταθλημάτων, Νίκου Νικολόπουλου.
Η πρεμιέρα και στις δύο διοργανώσεις έχει οριστεί για το διήμερο 3-4 Οκτωβρίου, ενώ την Παρασκευή (24/7) θα γίνει η κατανομή των ομίλων για τη National League 1, τη National League 2 και την Α2 Γυναικών.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής
Αθηναϊκός Qualco-Πάνθηρες Καβάλας, Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα, Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός, Παναθλητικός-Αμύντας, Άρης-Κρόνος Αγίου Δημητρίου, Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
Τα ντέρμπι της Allwyn Women’s BasketBall League 1
5η Αγωνιστική
01/11/2026
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
7η Αγωνιστική
22/11/2026
Αθηναϊκός Qualco-Παναθηναϊκός
10η Αγωνιστική
13/12/2026
Ολυμπιακός-Αθηναϊκός Qualco
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 της WBL1 ΕΔΩ
Elite League
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:
Κρόνος Αγίου Δημητρίου-Πανιώνιος, ΝΕ Μεγαρίδος-Κόροιβος, Σοφάδες-Αμύντας, ΑΓΕΧ-Μαχητές Πειραματικού Πεύκων, Λαύριο-Ψυχικό, Παπάγου-Πανερυθραϊκός, Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου-Γλαύκος Έσπερος, ΓΑΣ Κομοτηνή-Πρωτέας Βούλας