Τους αντιπάλους τους για τη νέα σεζόν έμαθαν οι ομάδες της Allwyn Women’s Basketball League 1 και της Elite League, καθώς η ΕΟΚ πραγματοποίησε την Πέμπτη (23/7) τις κληρώσεις των δύο πρωταθλημάτων.

Η διαδικασία έγινε στα γραφεία της ομοσπονδίας, παρουσία του Γενικού Διευθυντή της ΕΟΚ, Ντίνου Σβερκούνου, και του προέδρου της Επιτροπής Πρωταθλημάτων, Νίκου Νικολόπουλου.

Η πρεμιέρα και στις δύο διοργανώσεις έχει οριστεί για το διήμερο 3-4 Οκτωβρίου, ενώ την Παρασκευή (24/7) θα γίνει η κατανομή των ομίλων για τη National League 1, τη National League 2 και την Α2 Γυναικών.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Αθηναϊκός Qualco-Πάνθηρες Καβάλας, Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα, Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός, Παναθλητικός-Αμύντας, Άρης-Κρόνος Αγίου Δημητρίου, Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Τα ντέρμπι της Allwyn Women’s BasketBall League 1

5η Αγωνιστική

01/11/2026

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

7η Αγωνιστική

22/11/2026

Αθηναϊκός Qualco-Παναθηναϊκός

10η Αγωνιστική

13/12/2026

Ολυμπιακός-Αθηναϊκός Qualco

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 της WBL1 ΕΔΩ

Elite League

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Κρόνος Αγίου Δημητρίου-Πανιώνιος, ΝΕ Μεγαρίδος-Κόροιβος, Σοφάδες-Αμύντας, ΑΓΕΧ-Μαχητές Πειραματικού Πεύκων, Λαύριο-Ψυχικό, Παπάγου-Πανερυθραϊκός, Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου-Γλαύκος Έσπερος, ΓΑΣ Κομοτηνή-Πρωτέας Βούλας



