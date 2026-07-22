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ΕΟΚ: Η ώρα των κληρώσεων για Elite League και Women's Basketball League 1
22/07/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

ΕΟΚ: Η ώρα των κληρώσεων για Elite League και Women's Basketball League 1

Ευτυχία Οικονομίδου

ο πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής περιόδου για τα δύο κορυφαία πρωταθλήματα της ΕΟΚ θα γίνει γνωστό την Πέμπτη (23/7), με τις κληρώσεις της Women's Basketball League 1 και της Elite League να πραγματοποιούνται.

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Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ έχει ξεκινήσει, με την ΕΟΚ να πραγματοποιεί την Πέμπτη (23/7) τις κληρώσεις των δύο σημαντικότερων πρωταθλημάτων της, συγκεκριμένα της Women's Basketball League 1 και της Elite League.

Αναλυτικά

«Την Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στις 11:00, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΟΚ η κλήρωση των πρωταθλημάτων Allwyn Women’s Basketball League 1 και Elite League για τη σεζόν 2026/27.

Η διαδικασία θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube.

Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των ομίλων στις κατηγορίες National League 1, National League 2 και Women’s Basketball League 2».

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