H Σάκκαρη αρχίζει το απόγευμα της Τρίτης στο US Open

Είκοσι τέσσερις ώρες μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά, η Μαρία Σάκκαρη θα αρχίσει το δικό της ταξίδι στο US Open.

Θα αντιμετωπίσει τη Ρόμπιν Μοντγκόμερι από τις ΗΠΑ, σε ένα παιχνίδι που θα γίνει την Τρίτη (1/9), θα είναι το πρώτο του προγράμματος στο court 12 και θα αρχίσει στις 18:00 ώρα Ελλάδος.

Η 22χρονη Μοντγκόμερι, Νο.187 στην παγκόσμια κατάταξη, έρχεται από τα προκριματικά και για 3η φορά θα αγωνιστεί στο κυρίως ταμπλό του US Open, έχοντας παρουσία στον 1ο γύρο το 2020 και το 2023.

Η Σάκκαρη αρχίζει τη 12η παρουσία της στο US Open, με κορυφαία στιγμή τον ημιτελικό το 2021 απέναντι στη μετέπειτα πρωταθλήτρια Έμμα Ραντουκάνου.

Η νικήτρια του αγώνας στον 2ο γύρο, θα παίξει με τη νικήτρια του αγώνα της Ουκρανής, Γιούλια Σταροντούμπτσεβα, με τη Γερμανίδα, Έλα Σέιντελ (Νο.124).

