Για ένα σετ ίσως να πιστέψαμε πως θα γίνει το θαύμα, θα χάσει η Σερβία και η Εθνική που διέλυσε την Γαλλία και προκρίθηκε πανηγυρικά θα αντιμετωπίσει την Κροατία στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θαύματα στο βόλεϊ δύσκολα γίνονται και αυτό φάνηκε και στο Μπρνο. Οι Σέρβες μετά το πρώτο σετ σοβαρεύτηκαν, ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και επικρατώντας της Κροατίας με 3-1 (19-25, 25-19, 25-18, 25-12) πήραν και αυτές την πρόκριση για τα προημιτελικά του Eurovolley.

Έτσι την Τετάρτη και πάλι στο Μπρνο (η ώρα θα γίνει γνωστή ανάλογα με το πως θα πάει το ματς της Τσεχίας με την Σουηδία την Δευτέρα), τα φοβερά και τρομερά κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου θα αντιμετωπίσουν την σπουδαία Σερβία από την οποία ηττήθηκαν με 3-0 για την φάση των ομίλων.

Το φαβορί είναι η Σερβία και αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας, αλλά αυτή η Εθνική μας έχει δείξει πως μπορεί να τρυπάει συνεχώς ταβάνι και μακάρι αυτό να γίνει και την Τετάρτη και να έρθει η πρόκριση για τα ημιτελικά που θα διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-1 (19-25, 25-19, 25-17, 25-12)

*Οι πόντοι της Σερβίας προήλθαν από 3 άσους, 49 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων ενώ της Κροατίας από 6 άσους, 45 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων

ΣΕΡΒΙΑ (Τέρζιτς): Ιβάνοβιτς 10 (8/22 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 58% υπ. – 26% άριστες), Πόποβιτς 7 (2/5 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Ογκνιένοβιτς, Κούρταγκιτς 12 (5/11 επ., 1 άσος, 6 μπλοκ), Ούζελατς 18 (15/38 επ., 3 μπλοκ, 40% υπ. – 20% άριστες), Μπόσκοβιτς 18 (17/33 επ., 1 μπλοκ) / Γέγκντιτς (λ., 20% υπ. – 20% άριστες), Μίρκοβιτς, Ζούμπιτς 2 (2/2 επ.), Μιλόγεβιτς, Γκοτσάνιν (λ., 46% υπ. – 23% άριστες), Τίτσα

ΚΡΟΑΤΙΑ (Αρμπούτινα): Αντούνοβιτς 2 (1/3 επ., 1 άσος), Γκρμπάβιτσα 15 (13/32 επ., 2 άσοι, 48% υπ. – 7% άριστες), Στρούνιακ 6 (5/10 επ., 1 μπλοκ), Μπούτιγκαν 6 (4/15 επ., 2 μπλοκ), Φάμπρις 15 (14/41 επ., 1 μπλοκ), Γκράμπιτς 4 (4/20 επ., 46% υπ. – 8% άριστες) / Στίματς (λ., 61% υπ. – 33% άριστες), Μιχάλιεβιτς 2 (1/5 επ., 1 άσος), Φροίντ, Μλίναρ (0/1 επ., 43% υπ. – 29% άριστες), Μπέτσιτς 3 (2/8 επ., 1 άσος), Τρίτσολ 2 (1/1 επ., 1 άσος), Γιάκσετιτς)