Ο Παναθλητικός δυναμώνει ενόψει της νέας σεζόν, προκειμένου να δείξει ένα ανταγωνιστικό προφίλ τόσο στην Α1 Γυναικών, όσο και στο EuroCup Women.

Η ομάδα από τις Συκιές, πραγματοποίησε ένα μεταγραφικό «μπαμ», καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση της Αμάντα Ζαχούι. Μία τρομερή σέντερ, η οποία έχει αγωνιστεί για εννιά χρόνια στο WNBA.

Η ανακοίνωση του Παναθλητικού

«Ο Παναθλητικός καλωσορίζει στην οικογένειά του την Amanda Zahui B. (32 ετών, 1.96, center, Σουηδία), μία από τις σπουδαιότερες Ευρωπαίες αθλήτριες του μπάσκετ γυναικών.



Η Amanda που ξεκίνησε το μπάσκετ από την Σουηδική Telge, μετακόμισε για 2 χρόνια στο κολλέγιο της Minnesota και το 2015 επιλέχθηκε στο Νο2 του WNBA draft. Η συνέχεια στην καριέρα της ήταν εντυπωσιακή σε Ευρώπη και Αμερική.



Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού έχει αγωνιστεί στο WNBA για 9 συνεχόμενα χρόνια: New York Liberty (16’-20’), Los Angeles Sparks (21’) , Washington Mystics (22’) Indiana Fever (23’) έχοντας: 231 αγώνες, 1285 πόντους, 815 ριμπαουντ, 153 ασίστ.



Στην Ευρώπη έχει αγωνιστεί στα κορυφαία Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αλλά και στην Euroleague με USK Praha (18’), Sopron (19’), Dynamo Kursk (20’), Fenerbahce (22’), Schio (23’), Polkowice (24’), Zabiny Brno (25’), έχοντας κατακτήσει πρωτάθλημα σε Ιταλία, Τουρκία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σουηδία.



Καλωσήρθες Amanda Zahui Bazoukou».