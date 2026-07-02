Συνεχίζει να ενισχύεται ο Παναθηναϊκός στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού και μετά την επιστροφή της Κάρτερ ανακοίνωσε και την απόκτηση της Σάρα Μπετζέντι.

Η Αμερικανίδα γκαρντ επιστρέφει ξανά στην Ευρώπη μετά από δύο χρόνια για να ενισχύσει την ομάδα μπάσκετ γυναικών των Πρασίνων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σάρα Μπετζέντι για το τμήμα μπάσκετ γυναικών.

Η 26χρονη (Ημ γέννησης 16/6/2000, ύψος 1.66μ.) γκαρντ από τη Φινλανδία ξεκίνησε την πορεία της από την ιδιαίτερη πατρίδα της. Στη συνέχεια η Μπετζέντι έπαιξε στις ΗΠΑ στα κολέγια της Αριζόνα και της Φλόριντα.

Στην επιστροφή της στην Ευρώπη το 2024, η γκαρντ από τη Φινλανδία έπαιξε στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας. Τη σεζόν 2025-2026 η Μπετζέντι έπαιξε στο πρωτάθλημα Τουρκίας με τη φανέλα της Botas έχοντας μέσο όρο 13.9 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 6.7 ασίστ.

Το βιογραφικό της

2025-2026: Botaş SK

2024–2025: Szekszárd

2020–2024: Florida State (NCAA)

2019–2020: Arizona State (NCAA)

2016–2019: HBA-Märsky

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Σάρα Μπετζέντι σημείωσε τα εξής: «Είναι πραγματικά τιμή και χαρά για μένα να ενταχθώ στον Παναθηναϊκό. Είναι προνόμιο να γίνομαι μέρος ενός τόσο ιστορικού Συλλόγου, με τρομερή παράδοση και τόσο παθιασμένους φιλάθλους. Ανυπομονώ να δίνω κάθε μέρα ό,τι έχω, να συνεχίσω να εξελίσσομαι ως παίκτρια και να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα να χτίσει πάνω στην απίστευτη ιστορία της και να δημιουργήσει ακόμη πιο ξεχωριστές στιγμές στο μέλλον. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για αυτό το νέο κεφάλαιο και μετράω αντίστροφα για να ξεκινήσει»