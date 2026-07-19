Σάλος στο WNBA: Αποκλεισμός για την προπονήτρια των Τέμπο μετά από σχόλιο για την Έιντζελ Ρις που θεωρήθηκε ρατσιστικό

Η συζήτηση γύρω από τον ρατσισμό στο WNBA ξεκίνησε ξανά εξαιτίας μιας πρόσφατης αντιπαράθεσης με πρωταγωνίστρια την Έιντζελ Ρις.

Μετά την εξαιρετική εμφάνισή της στον αγώνα κόντρα στις Τορόντο Τέμπο, όπου σημείωσε 23 πόντους και 12 ριμπάουντ, ένα εξωαγωνιστικό περιστατικό πυροδότησε έντονες αντιδράσεις και προκάλεσε την αντίδραση τόσο της ίδιας, όσο και όσων μάχονται για την εξάλλειψη του ρατσισμού στα παρκε.

Όλα άρχισαν μετά από μια σύγκρουση της Ρις με την παίκτρια των Τέμπο, Νιάρα Σαμπάλι. Η Σαμπάλι τραυματίστηκε στα πλευρά, όμως οι διαιτητές καταλόγισαν φάουλ υπέρ της Ρις. Τότε, η κόουτς των Τέμπο, Σάντι Μπροντέλο, διαμαρτυρόμενη έντονα στη γραμματεία, ακούστηκε από ένα ανοιχτό μικρόφωνο να χαρακτηρίζει τη Ρις ως «προστατευόμενο είδος»!

Toronto Tempo coach Sandy Brondello was suspended by the WNBA without pay for one game on Saturday for "an inappropriate comment she made regarding Angel Reese of the Atlanta Dream."



Brondello apologized to Reese on social media Saturday. Read more: https://t.co/HPpZYWQZR6 pic.twitter.com/YBO6mBHrPB July 18, 2026

Η ατάκα αυτή προκάλεσε σάλο στα social, ενώ η ίδια η 24χρονη φόργουορντ αντέδρασε δημόσια στο «X» σχολιάζοντας ειρωνικά «Εκπλαγήκαμε μήπως;!» και κάνοντας tag την προπονήτρια.

Πολλοί, ωστόσο, έσπευσαν να υπερασπιστούν την Μπροντέλο, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη προπονήτρια είναι από την Αυστραλία, όπου η φράση «προστατευόμενο είδος» είναι γνωστή στο σλανγκ των αθλητών. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει αθλητές που απολαμβάνουν κάποια ευνοϊκή μεταχείριση από τους διαιτητές κι όχι για να μειώσει την ανθρώπινη υπόσταση κάποιου.

Παρ'όλα αυτά, η προπονήτρια των Τορόντο Τέμπο τιμωρήθηκε από το WNBA με αποκλεισμό μιας αγωνιστικής για το σχόλιο που έκανε.