Η Ελένη Ιακωβάκη πήγε στο Ριέτι για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 με τον καλύτερο χρόνο στα 400μ, είχε τον ρόλο του φαβορί και τελικά τον επιβεβαίωσε.

Στον τελικό κατέβασε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 και Κ20 στα 52.38, ανοίγοντας λογαριασμό στα διεθνή πρωταθλήματα κι έγραψε ιστορία.

Μετά την απονομή, η 17χρονη πρωταθλήτρια επέστρεψε στο ξενοδοχείο όπου βρήκε τους συναθλητές της να την περιμένουν κάνοντάς της έκπληξη.

Όλη η ελληνική αποστολή αποθέωσε τη νεαρή αθλήτρια, όπως έκανε και καθ'όλη τη διάρκεια του αγώνα της μιας και βρισκόταν στις κερκίδες του σταδίου.

Δείτε το βίντεο του ΣΕΓΑΣ