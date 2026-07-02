Η Αρίκα Κάρτερ επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, όπως είχατε διαβάσει πρώτα στο Gazzetta. Οι Πράσινοι ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με την Αμερικανίδα γκαρντ, η οποία είχε αγωνιστεί στο «τριφύλλι» και τη σεζόν 2022/23.

Την περασμένη χρονιά έπαιζε με τη φανέλα της Τζιρόνα, όπου είχε 6.8 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ μέσο όρο στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Αρίκα Κάρτερ για το τμήμα μπάσκετ γυναικών.

Η 30χρονη Αμερικανίδα γκαρντ (Ημ. γέννησης, 19.07.1996, ύψος 1.75μ.) επιστρέφει στο τριφύλλι μετά τη σεζόν 2022-2023. Τότε είχε πανηγυρίσει με την ομάδα την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας και είχε αναδειχθεί πολυτιμότερη παίκτρια.

Τη σεζόν 2025-2026 η Κάρτερ έπαιξε στη Τζιρόνα, στο ισπανικό πρωτάθλημα. Την περασμένη χρονιά η Κάρτερ είχε 6.8 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ μέσο όρο στη EuroLeague, όπου η ομάδα της κατέλαβε την τέταρτη θέση.

Το βιογραφικό της

2025–2026: Uni Girona

2024–2025: Avenida

2023–2024: Hozono Global Jairis

2022–2023: Παναθηναϊκος

2022: Astros de Jalisco

2020–2022: Movistar Estudiantes

2019–2020: Nissan CB Al-Qázeres Extremadura

2019: Phoenix Mercury»