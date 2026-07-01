Δύο σημαντικές προσθήκες για τον Παναθηναϊκός. Στις πράσινες θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν η Καντίτζια Κέιβ. Η 31χρονη σέντερ έπαιξε τη σεζόν 2025-2026 με τη φανέλα της Αβενίδα στο πρωτάθλημα Ισπανίας. Είχε μέσο όρο στο EuroCup 14.8 πόντους και 8 ριμπάουντ και ψηφίστηκε από το κοινό κορυφαία σέντερ της διοργάνωσης.
Στον Παναθηναϊκό θα αγωνίζεται και η Φρίντα Φόρμαν. Η 25χρονη γκαρντ έπαιξε στην ελβετική Νιόν και είχε μέσο όρο στο EuroCup 16.7 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ.
Η ανακοίνωση για την Κέιβ
Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Καντίτζια Κέιβ για το τμήμα μπάσκετ γυναικών.
Η 31χρονη σέντερ (1995, 1.91μ) αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Μπέιλορ. Στην Ευρώπη έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στα πρωταθλήματα του Ισραήλ, της Τουρκίας, της Ελβετίας και της Ρουμανίας.
Η Κέιβ έπαιξε τη σεζόν 2025-2026 με τη φανέλα της Αβενίδα στο πρωτάθλημα Ισπανίας. Η 31χρονη Αμερικανίδα είχε μέσο όρο στο EuroCup 14.8 πόντους και 8 ριμπάουντ και ψηφίστηκε από το κοινό κορυφαία σέντερ της διοργάνωσης.
Το βιογραφικό της
2025–2026 — Perfumerias Avenida Salamanca
2024–2025 — Botasspor Adana
2023–2024 — Tarsus Belediyesi Mersin
2022–2023 — ASC Sepsi SIC Sfantu Gheorghe
2021–2022 — Hapoel Petah Tikva
2021 — Georgia Soul
2020–2021 — Maccabi Bnot Ashdod
2018–2020 — A.S. Ramat Hasharon
2018–2019 — Hapoel Petah Tikva
2017–2018 — Esperance Sportive Pully
2017 — Georgia Soul
2013–2017 — Baylor University
2012–2013 — Lucy C. Laney High School
Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Καντίτζια Κέιβ σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενη που αποτελώ μέλος του Παναθηναϊκού. Ανυπομονώ να ενσωματωθώ στην ομάδα και θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να κατακτήσουμε τίτλους και να πετύχουμε τους στόχους μας. Θέλω να κερδίζω και θέλω να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είμαι ενθουσιασμένη και χαρούμενη που θα παίξω στην Ελλάδα και δεν βλέπω την ώρα να βρεθούμε στο γήπεδο και να πιάσουμε δουλειά!»
Η ανακοίνωση για τη Φόρμαν
Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Φρίντα Φόρμαν για την ομάδα μπάσκετ γυναικών.
Η 25χρονη γκαρντ (2001, 1.80μ) είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Δανίας. Η Φόρμαν ξεκίνησε την πορεία της από την ιδιαίτερη πατρίδα της και στη συνέχεια βρέθηκε στις ΗΠΑ όπου φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο.
Μετά το τέλος της κολεγιακής της καριέρας επέστρεψε στην Ευρώπη. Τη σεζόν 2025-2026 η Φόρμαν έπαιξε στην ελβετική Νιόν και είχε μέσο όρο στο EuroCup 16.7 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ.
Το βιογραφικό της
2025-2026: Nyon Basket Féminin
2020-2025: University of Colorado Buffaloes
Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Φόρμαν σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα ενταχθώ στον Παναθηναϊκό για τη νέα σεζόν! Δεν βλέπω την ώρα να ξεκινήσουμε τη δουλειά και θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω να φέρουμε ένα πρωτάθλημα στους φιλάθλους. Ήμουν τυχερή που βίωσα την ατμόσφαιρα ως αντίπαλος στο EuroCup την περασμένη σεζόν, ανυπομονώ να φορέσω την πράσινη φανέλα και να παίξω γι’ αυτούς τους φιλάθλους. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία!»