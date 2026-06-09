Τη νέα ομάδα για την ερχόμενη χρονιά ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός με τις «πράσινες» εκτός από τις ανανεώσεις και τις αποκτήσεις παικτριών να προχωρούν και στις επιστροφές. Επιστροφές όπως της 20χρονης γκαρντ, Μαργαρίτας Μπάτσιου που θα φοράει και πάλι τη φανέλα με το τριφύλλι.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση των «πράσινων» έχει ως εξής: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την επιστροφή της Μαργαρίτας Μπάτσιου στο τμήμα μπάσκετ γυναικών.

Η 20χρονη γκαρντ, διεθνής με την Εθνική Νέων Γυναικών εντάσσεται ξανά στο τριφύλλι και θα ενισχύσει την ομάδα της Σελέν Ερντέμ».

«Ως παιδί των ακαδημιών γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει να φορά αυτή τη φανέλα»

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Μαργαρίτα Μπάτσιου υπογράμμισε τα εξής: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που επιστρέφω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ως παιδί των ακαδημιών του Συλλόγου, γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει να φοράς αυτή τη φανέλα και πόσο μεγάλη είναι η ιστορία και η κληρονομιά του Παναθηναϊκού. Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη να ανήκω σε έναν τόσο ιστορικό Σύλλογο και να έχω την ευκαιρία να τον εκπροσωπήσω ξανά. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη τους. Ανυπομονώ να δουλέψω σκληρά, να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να προσφέρει χαρές στον κόσμο της».