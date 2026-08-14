Τζένγκο: «Τα 59 μέτρα δεν με αντιπροσωπεύουν, στον τελικό θα είμαι μια διαφορετική Ελίνα»

Η Ελίνα Τζένγκο έκανε την καλύτερη φετινή της εμφάνιση στον προκριματικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου φτάνοντας στη τέταρτη θέση του πρώτου γκρουπ με βολή στα 59,82 μέτρα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έπιασε season best και πλέον περιμένει την ολοκλήρωση του δεύτερου προκριματικού γκρουπ, προκειμένου να φανεί αν η επίδοσή της θα είναι αρκετή για να της χαρίσει μια θέση στον τελικό. Να θυμίσουμε πως στον τελικό προκρίνονται οι 12 καλύτερες αθλήτριες των προκριματικών.

Λίγο μετά την προσπάθεια της η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μίλησε στην ΕΡΤ, όπου και σχολίασε τον αγώνα.

Πρόσθεσες ακόμα 1,5 μέτρο και η παρουσία σου στον τελικό είναι εξαιρετικά πιθανή. Πώς είδες τον αγώνα;

«Ο αγώνας πήγε καλά. Όπως έχω πει, οι εντάσεις είναι διαφορετικές σε αυτές τις διοργανώσεις. Τα 59,82 είναι season best. Δεν έχω ξαναπιάσει αυτά τα μέτρα στην ασταθή χρονιά που είχα. Ελπίζω να είμαι μέσα στον τελικό και είμαι έτοιμη».

Βγήκε αυτό που ήθελες στον προκριματικό;

«Ναι, η αλήθεια είναι ότι το έριξα στην πρώτη βολή, μετά το χάλασα λίγο και ξενέρωσα. Έμπαινα πολύ σφιγμένη και πάλι, όμως, τα 59 μέτρα δεν με αντιπροσωπεύουν. Με το καλό, αν είμαστε στον τελικό, θα είναι μια πολύ διαφορετική Ελίνα».

Τι σου είπε ο προπονητής;

«Όλα καλά, είναι χαρούμενος. Ξέρει ότι τα έχουμε αυτά τα μέτρα, με το καλό θα τα βρούμε».



