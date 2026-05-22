Εβίνα Μάλτση στο GWomen: «Οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά και να μην είναι κριτές»

Η Εβίνα Μάλτση βρέθηκε στο Messinia Challenge, στο οποίο μαζί με τον Τζο Αρλάουκας προπόνησαν νεαρά παιδιά μαθαίνοντάς τους τα μυστικά του μπάσκετ. Στο πλαίσιο αυτού του session, η ίδια μίλησε στο GWomen τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά να μπουν στον αθλητισμό.

Μάλιστα, υπογράμμισε πως το κάθε παιδί πρέπει να διασκεδάζει τη συμμετοχή του σε ένα άθλημα. Από εκεί θα μάθει πολλές τεχνικές δεξιότητες και θα μπορέσει με συνεχή βελτίωση να φτάσει στο επίπεδο που ονειρεύεται. Αρωγοί σε αυτοί την προσπάθεια πρέπει να είναι οι γονείς, όπως υπογράμμισε η Μάλτση, οι οποίοι πρέπει να επιβραβεύουν τα παιδιά και όχι να τα κρίνουν.

Οι δηλώσεις της Εβίνας Μάλτση στο GWomen

Για τον στόχο των παιδιών στον αθλητισμό:

«Κάθε παιδί, πρέπει ο κύριος στόχος να είναι να περνάει καλά και να διασκεδάζει. Από εκεί και πέρα, μέσα από το παιχνίδι, αναπτύσσουμε πάρα πολλές δεξιότητες όπως η πειθαρχία, η συνέπεια, η αυτοσυγκέντρωση μέχρι και τεχνικές δεξιότητες για το πώς μπορούν τα παιδιά να βελτιώνονται και να μπορούν να μπάσκετ υψηλού επιπέδου. Αυτό βλέπουν τα παιδιά κι αυτό θέλουν να κάνουν, απλά πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι ακόμα έτοιμα».

Για το πώς να στηρίζουν οι γονείς τα παιδιά τους:

«Το μήνυμα για τους γονείς είναι ένα. Τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν και να κάνουν αθλητισμό για περνούν καλά και να διασκεδάζουν. Μέσα από τη διασκέδαση να παίρνουν μαθήματα και να διδάσκονται πράγματα.

Αυτό πρέπει να είναι το κύριό τους μέλημα. Να μην κάνουν προβολές δικών τους προσδοκιών στα παιδιά τους. Το παιδί ξέρει πάρα πολύ καλά τι θέλει. Να τ' ακούν και απλά να τα στηρίζουν. Να μην είναι κριτές.

Το παιδί τη στιγμή που είναι μέσα στο γήπεδο και προπονείται είναι σε μία δύσκολη ψυχολογική κατάσταση όσον αφορά το ότι κρίνεται και από το γονιό και από τον προπονητή. Το θέμα δεν είναι το παιδί να ζητάει αποδοχή και επιβράβευση. Αυτά πρέπει να υπάρχουν, να είναι δεδομένα!».