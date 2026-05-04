Η τεράστια επίδραση της Κέιτλιν Κλαρκ στο παγκόσμιο μπάσκετ γυναικών έχει προκαλέσει οικονομική επανάσταση και στον χώρο του WNBA.

Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, η έλευση της κορυφαίας παίκτριας των Indiana Fever κατάφερε να εκτοξεύσει την αξία της ομάδας από τα 85 εκατομμύρια ευρώ το 2024, στο αστρονομικό ποσό των 528 εκατ. ευρώ!

Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης των 443 εκατ.ευρώ, που φέρνει πλέον τον σύλλογο της Ιντιανάπολις στην τρίτη θέση της λίστας με τις πολυτιμότερες ομάδες του WNBA.

Το πιο στην όλη υπόθεση είναι ότι αυτή η άνοδος συνεχίστηκε ακόμα και κατά τη δύσκολη σεζόν του 2025, όπου η 24χρονη γκαρντ είχει μείνει εκτός δράσης μετά από ρήξη χιαστού που είχε υποστεί. Παρά το γεγονός ότι η Κλαρκ αγωνίστηκε σε μόλις 13 παιχνίδια, το brand των Indiana Fever έμεινε ακλόνητο με τις πωλήσεις των προϊόντων της ομάδας να σημειώνουν μάλιστα αύξηση κατά 60% σε ετήσια βάση.

Όσον αφορά τώρα τα έσοδα του 2026, αυτά ανήλθαν στα 49,6 εκατ. ευρώ, κατατάσσοντας την ομάδα στη δεύτερη θέση ολόκληρης της Λίγκας. Τέλος, έχοντας βάλει τεράστια ποσά στα ταμεία του από το 2024 και μετά, η ομάδα πρόκειται να κατασκευάσει κι ένα υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027.