Τις μεταγραφικές της κινήσεις συνεχίζει η ΑΕΚ με την Ένωση να ανακοινώνει την απόκτηση της 28χρονης ακραίας, Αθανασίας Φακοπουλίδου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Αθανασία Φακοπουλίδου. Η 28χρονη (22/05/1998) ακραία, ύψους 1,81μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Αθανασία Φακοπουλίδου ξεκίνησε το βόλεϊ αγωνιζόμενη στον Πιερικό και τον Αρχέλαο Κατερίνης. Την τριετία 2013-2016 αγωνίστηκε στον Φιλαθλητικό Λαρισαϊκό. Το 2016 έκανε ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα της παίρνοντας μεταγραφή για το Μαρκόπουλο, ενώ ακολούθησε ο ΖΑΟΝ (2017-2019). Το καλοκαίρι του 2019 φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ στο μέσο της σεζόν 2020-21 πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη τριετία βρέθηκε σε Αιγάλεω, Αμαζόνες και Απολλώνιο, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια είχε επιστρέψει στον Ολυμπιακό.

Έχει κατακτήσει 1 Πρωτάθλημα, 1 Κύπελλο και 1 Σούπερ Καπ Ελλάδας».

«Θα δώσω τον καλύτερο εαυτό για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της»

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Αθανασία Φακοπουλίδου δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενη που πλέον αποτελώ μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ. Εύχομαι πρώτα από όλα να έχουμε μια υγιή αγωνιστική χρονιά ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις και στις υψηλές προσδοκίες του συλλόγου. Από πλευράς μου, έρχομαι με όρεξη για δουλειά, διάθεση για εξέλιξη και δεσμεύομαι να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό προκειμένου η ομάδα να πετύχει τους στόχους της σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Αθανασία, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».