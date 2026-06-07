Μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ18 στην Ιταλία, μιας διάκρισης που η αλήθεια είναι πως έλειπε από το ελληνικό Beach Volley καθώς είχε να έρθει εδώ και πολλά χρόνια, η 16χρονη Ελένη Αλεξόγλου και η 18χρονη Μυρτώ Πασχαλάκη έδειξαν πως μπορούν να τα καταφέρουν εξαιρετικά και στην κατηγορία των γυναικών.

Τα δύο κορίτσια από την Θεσσαλονίκη παρότι βρέθηκαν πίσω με 1-0 από τις Διονυσία Μάτιου και Πέρσα Σακελλαρίδη κατάφεραν να κάνουν την μεγάλη ανατροπή στην κατάμεστη από κόσμο Πλατεία Αριστοτέλους και επικρατώντας με 2-1 (21-18, 16-21, 8-15) να κάνουν δικό τους το Thessaloniki Grand Slam το πρώτο μεγάλο τουρνουά του φετινού καλοκαιριού στην χώρα μας.

Μια μεγάλη νίκη που δείχνει με τον πλέον εμφατικό τρόπο πως το μέλλον ανήκει σε αυτά τα δύο κορίτσια τα οποία στα 16 και 18 χρόνια τους, δεν παίρνουν πλέον τουρνουά μόνο στις μικρές ηλικίες, αλλά και στην κατηγορία των γυναικών.

Στα του αγώνα οι Μάτιου, Σακελλαρίδη κατάφεραν να κάνουν το 1-0, μπαίνοντας πολύ δυνατά και αντέχοντας στην πίεση που έβαλαν ειδικά από το σερβίς οι μικρές. Στην συνέχεια όμως οι Αλεξόγλου, Πασχαλάκη ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και χωρίς να αφήσουν πολλά περιθώρια αντίδρασης κατάφεραν να πάρουν την μεγάλη νίκη και το πρώτο τους χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Γυναικών σε Masters.

Μάλιστα η Ελένη Αλεξόγλου κατάφερε να γράψει ξεχωριστή ιστορία καθώς έγινε η νεότερη που καταφέρνει να κερδίσει ένα τέτοιο τουρνουά, δείχνοντας ξεκάθαρα πως το μέλλον της ανήκει.