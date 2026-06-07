Πώς το ποδόσφαιρο βοήθησε μια τοξικοεξαρτημένη να ξαναχτίσει τη ζωή της!

Η Σάρα Ριντ, τερματοφύλακας της Bishopton Ladies, μια ομάδα στην πρώτη κατηγορία της Σκωτίας και συντονίστρια στο Street Soccer (σ.σ φιλανθρωπικό πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης μέσω του ποδοσφαίρου) , μίλησε σε μια μακροσκεκλή συνέντευξη στον Gurdian και έδωσε μαθήματα ζωής... όταν τόνισε ανοιχτά για το πόσο καθοριστικό ρόλο έπαιξε το ποδόσφαιρο στην ίδια της την επιβίωση!

Ναι καλά διαβάσατε... για την ίδια της ζωής, καθώς ο δαίμονας της ήταν τα ναρκωτικά και το ποδόσφαιρο της έδωσε το «χρυσό» εισιτήριο για να ξεπέρασει αυτό τον... δαίμονα.

«Μπορώ να πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι χωρίς αυτό δεν θα ήμουν εδώ σήμερα – αν είχα την τύχη καν να είμαι ζωντανή. Υπήρξαν περίοδοι στη ζωή μου όπου το ποδόσφαιρο εμφανίστηκε και έγινε κάτι σαν σανίδα σωτηρίας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η 42χρονη μίλησε λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας της Scars Under The Jersey. Ένα βιβλίο που περιγράφει τη μάχη της με τον εθισμό στην ηρωίνη, τις πιο σκοτεινές στιγμές της ζωής της, την ανάρρωσή της και τον ρόλο που έπαιξε το ποδόσφαιρο, μέχρι και την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία της Σκωτίας με τη Χάμιλτον το 2021.

Μερικά από τα πράγματα που περιγράφει είναι κάτι παραπάνω από συγκλονιστικά και πως το ποδόσφαιρο της άλλαξε τη ζωή: «Στην αρχή της ανάρρωσης δυσκολευόμουν πολύ. Υπήρχαν στιγμές που ήθελα να ξανακάνω χρήση, αλλά είχα προπόνηση κάθε Τρίτη. Και πολλές φορές σκεφτόμουν: “Αν κάνω χρήση, δεν θα πάω στο ποδόσφαιρο την Τρίτη”. Το ποδόσφαιρο μπήκε στη ζωή μου με πολλούς τρόπους. Μου έδωσε ευκαιρίες, φιλίες και ένα αίσθημα ότι ανήκω κάπου. Ότι έχω ρόλο, ότι με χρειάζεται η ομάδα. Αυτό σου δίνει αυτοεκτίμηση».

«Το μυαλό μου είναι σαν 20 καρτέλες ανοιχτές ταυτόχρονα.Στο γήπεδο όμως όλα σβήνουν. Είναι το μόνο μέρος που βρίσκω ησυχία. Μόλις φύγω, όλα επιστρέφουν, αλλά εκεί παίρνω ανάσα. Το ποδόσφαιρο είναι χώρος για να ανοίγουν κουβέντες. Πολλές φορές είναι πιο εύκολο να μιλήσεις όταν παίζεις, παρά όταν κάθεσαι απέναντι από κάποιον» ανέφερε επίσης ενώ αποκάλυψε πως είναι και δυσλεκτική.

Για τη Ριντ, η συγγραφή του βιβλίου ήταν καθαρτική:«Έγραψα πράγματα που δεν μπορούσα ούτε να παραδεχτώ στον εαυτό μου για χρόνια. Αλλά με βοήθησε να τα αντιμετωπίσω. Μου έδωσε δρόμο μέσα από το σκοτάδι. Η ζωή είναι δύσκολη, αλλά συνεχίζεις. Και μαθαίνεις να το παλεύεις».



