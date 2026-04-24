Η Μαριέλλα Φασούλα είναι έτοιμη να διεκδικήσει μία θέση στο WNBA, υπογράφοντας rookie scale συμβόλαιο στις Golden State Valkyries και συμμετέχοντας στο training camp της ομάδας που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο και ιδρύθηκε τον Μάιο του 2025.

Ωστόσο, η Ελληνίδα διεθνής φορώντας τη φανέλα της Μπεσίκτας έκανε εξαιρετική χρονιά που της έδωσε και το εισιτήριο για την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, ενώ αναδείχθηκε και μέλος της κορυφαίας πεντάδας του EuroCup Women.

Εκεί μέτησε φέτος, 18.9 πόντους, 9.6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 22 βαθμούς αξιολόγησης κατά μέσο όρο.