Η Μαριέλλα Φασούλα είναι έτοιμη να διεκδικήσει μία θέση στο WNBA, υπογράφοντας rookie scale συμβόλαιο στις Golden State Valkyries και συμμετέχοντας στο training camp της ομάδας που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο και ιδρύθηκε τον Μάιο του 2025.

Η 28χρονη διεθνής σέντερ παραχώρησε δηλώσεις μετά την προπόνησή της μιλώντας για τον ενθουσιασμό της στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Αναλυτικά

Για την πρώτη μέρα στην προπόνηση: «Ήταν Καταπληκτικά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που βρίσκομαι εδώ. Αυτή είναι μια τόσο ωραία και σπουδαία ευκαιρία για εμένα. Όλοι είναι τόσο εξυπηρετικοί, τόσο ευγενικοί, έτοιμοι να σε βοηθήσουν. Ξέρεις, είναι πολλές οι πληροφορίες, αλλά ξέρεις, είσαι φτιαγμένη για αυτό. Οπότε, δεδομένου ότι ενσωματώθηκα τόσο γρήγορα στην ομάδα, ήταν μια υπέροχη πρώτη ημέρα, νομίζω».

Για τις εντυπώσεις της: «Είναι οικογενειακή η ατμόσφαιρα. Νομίζω, βασίζεται πολύ στην επικοινωνία και στο να είσαι εκεί, η μία για την άλλη. Αυτό έχω καταλάβει από όσο είμαι εδώ. Μπορείς να το καταλάβεις από το πώς είμαστε όλα τα κορίτσια στα αποδυτήρια, στο γήπεδο, πώς μιλάμε μεταξύ μας, πώς προπονούμαστε. Νομίζω, η ομάδα στηρίζεται πραγματικά η μία στην άλλη και σε στηρίζει και το προπονητικό επιτελείο, φυσικά».

Για αν ταιριάζει στην ομάδα: «Ναι, βλέπω τον εαυτό μου να κάνει ό,τι θέλει η ομάδα. Να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου. Μπορώ να προσφέρω ό,τι χρειάζεται η ομάδα. Θα προσπαθήσω, φυσικά, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Είναι ένα σύστημα που μου αρέσει πολύ. Παίζουμε όλοι μαζί, παίζουμε σκληρά και νομίζω ότι οτιδήποτε χρειάζεται η ομάδα μπορώ να το προσφέρω, είμαι εδώ για αυτό».

Για το αν το παιχνίδι της ταιριάζει με την ομάδα: «Ναι, παίζω πολύ στο post, ξέρετε, είμαι σέντερ, αλλά νομίζω πως το παιχνίδι μου είναι ευέλικτο. Το έχω καταφέρει αυτό στην Ευρώπη. Έχω δυνατή παρουσία, αλλά μπορώ να προσαρμοστώ και σε αυτό που θέλει η ομάδα. Έχω πολλή ενέργεια. Μέχρι στιγμής, μιλάμε μόνο για μπάσκετ. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, έχω πολύ θετική αύρα. Μου αρέσει».

Οι πρώτες τις εντυπώσεις για την προπονήτρια Νάταλι Νακάσε: «Είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο άτομο. Είναι πολύ καλή, φαίνεται ευχάριστη. Φαίνεται ότι νοιάζεται πραγματικά. Νοιάζεται για τις παίκτριες. Έχω ακούσει πολλά για το πώς πιστεύει στην κάθε παίκτρια. Μπορείτε να το καταλάβετε από τον τρόπο που μας μιλάει. Είναι πολύ παθιασμένη, κάτι που λατρεύω, μια παθιασμένη προπονήτρια. Δεν φοβάσαι να κάνεις λάθος. Ξέρω ότι είμαι εδώ πολύ λίγο, αλλά ξέρεις, το τονίζει πολύ αυτό, αρκεί να παλεύεις και να δίνεις το 100%. Εάν κάνεις λάθη, εντάξει. Είναι πολύ ωραίο να μπορείς να νιώθεις αυτήν την εμπιστοσύνη από την προπονήτριά σου».