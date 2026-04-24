Ράτζα στο GWomen: «Η Σταμάτη είναι καταπληκτικός χαρακτήρας, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που καταφέραμε τους στόχους μας»

Ο Αθηναϊκός γιόρτασε την κατάκτηση του double τη φετινή σεζόν και η Ιβάνα Ράτζα μίλησε στο GWomen μετά τη φιέστα της ομάδας, για την επίτευξη των στόχων τη φετινή χρονιά.

Τα συναισθήματα που της μένουν είναι μόνο θετικά, παρόλο που δεν περίμενε να ολοκληρωθεί η σεζόν έτσι όπως τελείωσε.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κατακτήσαμε και καταφέραμε τους στόχους που είχαμε από την αρχή της σεζόν. Εννοείται, δεν περιμέναμε να τελειώσει έτσι το πρωτάθλημα, αλλά τουλάχιστον είμαστε χαρούμενες που κατακτήσαμε τους στόχους που βάλαμε από την αρχή».

Το μοναδικό τρόπαιο που δεν σήκωσε φέτος ο Αθηναϊκος είναι αυτό του EuroCup, φτάνοντας μια… ανάσα από το να κάνει το triple-crown.

Μάλιστα κέρδισε τη Μερσίν στον τελευταίο αγώνα μέσα στην Τουρκία, όμως ηττήθηκε στη διαφορά πόντων και της έμεινε μία μικρή πικρία στο φινάλε.

«Ήταν μικρή η διαφορά, για αυτό είναι λίγο πικρό το συναίσθημα. Αλλά είμαστε χαρούμενες που καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι τον τελικό. Ήμασταν λίγο λυπημένες που δεν τα καταφέραμε τουλάχιστον».

Το τέλος της σεζόν ήρθε μαζί με το φινάλε της καριέρας μιας σπουδαίας παίκτριας, της Εβίνας Σταμάτη. Η Ιβάνα Ράτζα μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τη συμπαίκτριά της, αποθεώνοντας την.

«Η Εβίνα Σταμάτη είναι καταπληκτικός χαρακτήρας, καταπληκτική παίκτρια, της εύχομαι τα καλύτερα. Είναι ότι καλύτερο».

Μάλιστα δεν ξέχασε να ευχαριστήσει και τους οπαδούς του Αθηναϊκού που καθόλη τη διάρκεια της σεζόν, έδειξε τη στήριξή της στην ομάδα του Βύρωνα.

«Τους ευχαριστούμε και τους περιμένουμε του χρόνου, ακόμη καλύτερα».