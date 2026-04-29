Σουπιώνη στο GWomen: «Η Ελπίδα είναι μια οικογένεια, θα κάνουμε ότι μπορούμε στην Volley League» (vid)

Η Ελπίδα Αμπελοκήπων κατάφερε να επικρατήσει με 3-0 των Αμαζόνων στον τρίτο αγώνα των Play Offs της Pre League για άνοδο στην Volley League και επέστρεψε στην μεγάλη κατηγορία μετά από 9 χρόνια. Το Gwomen βρέθηκε στο κατάμεστο «Ι. Λεμονίδης» και μίλησε με την ακραία των «πράσινων» της Θεσσαλονίκης, Ιωάννα Σουπιώνη.

Η 25χρονη παίκτρια στάθηκε στο οικογενειακό κλίμα που υπάρχει στην Ελπίδα και επισήμανε πως θα προσπαθήσουν τη νέα χρονιά στην μεγάλη κατηγορία να κάνουν ότι καλύτερο μπορούν.

Άνοδος στην Volley League μετά από 9 χρόνια, πως νιώθεις;

«Είμαι πολύ συγκινημένη, ήταν κάτι που δουλεύαμε όλη την χρονιά. Από την αρχή της χρονιάς κάθε μέρα στην προπόνηση. Κάποια μας δεν μας πήγαν τόσο καλά, κάποια μας πήγαν λίγο καλύτερα. Παρ όλα αυτά συνεχίζαμε και δουλεύαμε κάθε μέρα στην προπόνηση και χαίρομαι που βγήκαν όλα όσα είχαμε δουλέψει και πλανάρει για σήμερα».

Ο Σύλλογος της Ελπίδας είναι αρκετά ιστορικός και κατάφερε να ανέβει και πάλι στην Volley League μετά από 9 χρόνια. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για τον ίδιο το Σύλλογο;

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς γιατί είμαστε ένας Σύλλογος που έχει συνεχή ανοδική πορεία και όχι μόνο στο γυναικείο τμήμα. Και στα αναπτυξιακά μας. Και οι νεάνιδες παίζουν τώρα Πανελλήνιο και οι κορασίδες μας σε δύο βδομάδες έχουν πανεπαρχιακό. Είμαστε μια ομάδα που επενδύει στα αναπτυξιακά και συνεχίζει και πιο πάνω».

Τι ξεχωριστό έχει αυτή η ομάδα που κατάφερε να ανέβει και πάλι στην μεγάλη κατηγορία; Και τι ξεχωριστό υπάρχει το να παίζεις για την Ελπίδα;

«Πραγματικά το να παίζεις για την Ελπίδα είναι σαν να παίζεις για μια οικογένεια, γιατί πραγματικά έχουμε ανθρώπους δίπλα μας που μας στηρίζουν σαν να είναι οι γονείς μας, σαν να είναι μέλη της οικογένειάς μας. Είμαστε πάρα πολύ δεμένος Σύλλογος γενικότερα και φέτος ήμασταν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Πραγματικά ήμασταν μια παρέα όλες μαζί».

Και τέλος πως βλέπεις την Ελπίδα να στέκεται στην μεγάλη κατηγορία;

«Θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε. Το επίπεδο στην Α1 έχει ανέβει πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι έχουμε ένα δικό μας στόχο που θα δούμε από αύριο ποιος θα είναι. Θα έχουμε ένα δικό μας στόχο και θα κάνομε οτιδήποτε για να τα καταφέρουμε».