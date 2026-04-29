Συνεχάρη την Πρεβολαράκη ο Ισίδωρος Κούβελος

Την «αργυρή» πρωταθλήτρια Ευρώπης προσκάλεσε ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, για να την συγχαρεί για το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το δεύτερο συνεχόμενο στη διοργάνωση.

«Θερμά συγχαρητήρια Μαρία, συνεχίζεις να μας κάνεις υπερήφανους και να σηκώνεις ψηλά την ελληνική σημαία. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα ανταμείψει τις προσπάθειές σου, με οικονομική επιβράβευση για τα δύο συνεχόμενα μετάλλια. Στόχος μας είναι όχι μόνο να επιβραβεύουμε τους πρωταθλητές μας αλλά να τους δίνουμε και κίνητρο για την προσπάθεια πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες», δήλωσε ο κ. Κούβελος.

Η Μαρία Πρεβολαράκη, που πήγε στη συνάντηση με τον προπονητή της, Μοϊσέν Παριγέι, ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΕΟΕ για την ενεργή στήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που δεν μένει μόνο στα λόγια, αλλά μετουσιώνεται με πράξεις.