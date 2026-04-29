Το αντίο της Κωνσταντίνου στον Παναθηναϊκό

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί η Μανωλίνα Κωνσταντίνου με την έμπειρη ακραία να συνεχίζει την καριέρα της στον Ολυμπιακό. Η Κωνσταντίνου με μήνυμά της ευχαρίστησε το «τριφύλλι», αναφέροντας τα εξής: «Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια λέξη που τα περικλείει λίγο πολύ όλα και αυτή είναι η ευγνωμοσύνη. Θα προσθέσω όμως και κάποιες ακόμη που για μένα είναι σημαντικές: φιλίες, αναμνήσεις, στιγμές, σχέσεις ζωής, συναισθήματα, αποδυτήρια, αγκαλιά, συμπερίληψη, χτυποκάρδια, κλάματα, γέλια, χαρά, παιχνίδι, συγκίνηση, απαραίτητη κούραση, αναπόφευκτη ικανοποίηση, καθημερινότητα, ζωή!

Τι ευλογία που είχα τη τύχη και το προνόμιο να γίνω αθλήτρια και να βιώνω όλη τη γκάμα των έντονων στιγμών και συναισθημάτων που σου προσφέρει ο αθλητισμός.

Ευγνώμων για την υπέροχη διαδρομή και όλες τις ξεχωριστές στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί @panathinaikos_1908 ! Τις έχω όλες στη καρδιά μου φυλαχτό.

Πρωτάθλημα νούμερο 6 στην Ελλάδα».