Σταμάτη στο GWomen: «Έχω πάρει μαθήματα που θα τα κρατάω και θα με ακολουθούν για το υπόλοιπο της ζωής μου»

Το μπάσκετ γυναικών θα είναι... φτωχότερο, καθώς η Εβίνα Σταμάτη αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Η 41χρονη γκαρντ μίλησε στο GWomen, μετά τη φιέστα του Αθηναϊκού για το double που κατέκτησε τη φετινή χρονιά και αναφέρθηκε στην επιλογή που έκανε να «κρεμάσει» τα παπούτσια της.

Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για όσα πρόσφερε και πήρε από το άθλημα και κλείνει τη σπουδαία της καριέρα με πρωτάθλημα και Κύπελλο. Η απόφασή της ήταν πολύ συνειδητή όπως αποκαλύπτει η ίδια και το είχε στο μυαλό της από την αρχή της σεζόν.

«Είναι κάτι το οποίο δεν γεννήθηκε ξαφνικά, είναι πολύ συνειδητή απόφαση. Εξ αρχής είχα πει ότι θα είναι η τελευταία μου χρονιά στον εαυτό μου και αυτή τη στιγμή τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ όμορφα.

Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για όλα αυτά τα χρόνια. Νιώθω πολύ τυχερή , πολύ ευλογημένη, πολύ χαρούμενη που έχω ζήσει στον χώρο του αθλητισμού. Έχω πάρει, έχω δώσει, είναι πολύ όμορφα τα συναισθήματα αυτή τη στιγμή. Μόνο θετικά και όμορφα συναισθήματα έχω.

Το τέλος σε αυτή τη «λαμπρή» πορεία ήρθε και «έδεσε» με τον ιδανικότερο τρόπο, τόσο για την ίδια, όσο και για την ομάδα της. Double στην Ελλάδα με πρωτάθλημα και Κύπελλο και μία... ανάσα από το EuroCup Women.

«Σίγουρα το γεγονός, ότι κατακτήσαμε τους περισσότερους από τους τίτλους μας, από τους στόχους μας, είναι ένα ιδανικό σενάριο για κάθε αθλητή. Και για το Κύπελλο και για το πρωτάθλημα, αλλά και για τους τελικούς που φτάσαμε στο EuroCup είμαι ευγνώμων».

Η λέξη απωθημένο, δεν υπάρχει στο μυαλό της για όσα έδωσε και πήρε από το άθλημα και αυτό είναι το πιο σημαντικό, διότι κλείνει την καριέρα της, έχοντας κάνει όλα όσα ήθελε και κυρίως δεν έχει πικρία για τη χαμένη κούπα από τη Μερσίν.

«Όχι απωθημένο δεν μπορώ να πω ότι έχω. Είμαι ευγνώμων για όλες τις στιγμές, τις όμορφες τις δύσκολες. Πήρα από όλες, από όλα αυτά τα χρόνια που παίζω. Έχω πάρει μαθήματα ζωής που θα τα κρατάω και θα με ακολουθούν για το υπόλοιπο της ζωής μου.

Δεν υπάρχει πικρία που χάσαμε την κούπα του EuroCup. Είναι ένα παιχνίδι. Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Είναι σημαντικό ότι δώσαμε ότι περισσότερο είχαμε. Το κερδίσαμε το παιχνίδι, αλλά είναι έτσι η ζωή, τα φέρνει έτσι και ο αθλητισμός που δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα φυσικά. Πικρία όχι δεν μου αφήνει, γιατί ξέρω ότι δώσαμε το 100% των δυνατοτήτων μας».

Από δω και στο εξής η ζωή είναι μπροστά της, προκειμένου να κάνει όσα δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει τα χρόνια που ήταν αθλήτρια.

Για το επόμενο βήμα της καριέρας της αν θα είναι στο μπάσκετ: «Θα φανεί, θα δείξει».



