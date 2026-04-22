Η ομάδα γυναικών της Τσέλσι ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, καθώς από την επόμενη σεζόν μετακομίζει μόνιμα στο εμβληματικό «Στάμφορντ Μπριτζ» για όλους τους αγώνες της στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Η βασική αφορμή για την απόφαση αυτή είναι η ραγδαία ανάπτυξη της ομάδας, καθώς με χωρητικότητα μόλις 4.850 θέσεων, το «Κίνγκσμεντοου» ήταν διαρκώς sold out. Αντίθετα, το «Στάμφορντ Μπριτζ» προσφέρει τις υποδομές που αρμόζουν σε μία από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου αυτή τη στιγμή, με τη διοίκηση των Μπλε να τονίζει πως ο αμέσως επόμενος στόχος είναι η Τσέλσι να γίνει ο κορυφαίος αθλητικός σύλλογος παγκοσμίως στο ποδόσφαιρο γυναικών.

Όσον αφορά τις πρώτες αντιδράσεις των παικτριών και του προπονητικού τιμ, επικρατεί μεν ενα κλίμα συγκίνησης για τον αποχαιρετισμό της παλιάς τους έδρας, ωστόσο άπαντες στους Λονδρέζους συμφωνούν πως αυτό το βήμα είναι αναγκάιο ώστε να περάσει η ομάδα σε μια νέα εποχή.