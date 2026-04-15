Την περασμένη εβδομάδα ο Αθηναϊκός πραγματοποίησε μία σπουδαία εμφάνιση μέσα στην έδρα της Μερσίν, όμως η νίκη με 75-77 στην Τουρκία δεν συνδυάστηκε με την κατάκτηση του EuroCup Women, καθώς η διαφορά των πέντε πόντων από την ήττα στην Αθήνα δεν μπόρεσε να καλυφθεί.

Τα κορίτσια της Στέλλας Καλτσίδου όμως, καλούνται τώρα να αφήσουν πίσω τους το ευρωπαϊκό τους ταξίδι που έληξε άδοξα και να επικεντρωθούν στους τελικούς του εγχώριου πρωταθλήματος, οι οποίοι ξεκινάνε σήμερα (15/04).

Αναλυτικότερα, ο σύλλογος από τον Βύρωνα θα τεθεί αντιμέτωπος κόντρα στον ισχυρό Παναθηναϊκό, με τη σειρά των τελικών να κρίνεται στις τρεις νίκες και τις δύο ομάδες να μπαίνουν στους τελικούς με 1-1 νίκες που «κουβαλούν» από την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος και το πλεονέκτημα έδρας να ανήκει στον Αθηναϊκό Qualco.

Την πρώτη αγωνιστική οι «πράσινες» είχαν επικρατήσει στον Βύρωνα με 71-69, με την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου να κερδίζει τη 12η αγωνιστική εκτός έδρας το σύνολο της Σελέν Ερντέμ με 76-70.

Θυμίζουμε πως μία ημέρα πριν από το πρώτο τζάμπολ των τελικών (14/04) ανακοινώθηκε από την αθηναϊκή ΚΑΕ πως η ομάδα θα στερηθεί τις υπηρεσίες της Ντάιαμοντ Μίλερ, η οποία, λόγω των περιορισμών που επικρατούν, μετακόμισε στις ΗΠΑ και το WNBA για λογαριασμό του Κοντέκτικατ.