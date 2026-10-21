Ο Αστέρας AKTOR στέλνει το δικό του μήνυμα για τη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού, προσφέροντας δωρεάν είσοδο σε όλες τις γυναίκες για τον (24/10, 19:30, Live από το Gazzetta) απέναντι στον Λεβαδειακό.

Συγκεκριμένα οι Αρκάδες υποδέχονται την ομάδα της βοιωτιας στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», για την όγδοη «στροφή» του πρωταθλήματος. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, η ομάδα της Τρίπολης προχωρά σε μια συμβολική κίνηση. Για την είσοδό τους στο γήπεδο, οι γυναίκες θα χρειαστούν κωδικό εισιτηρίου, τον οποίο θα ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Η διάθεση των δωρεάν κωδικών θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει ανακοινώσει η ΠΑΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο ASTERAS AKTOR στηρίζει τη μάχη κατά του Καρκίνου του Μαστού, στέλνει το μήνυμα της ευαισθητοποίησης και της πρόληψης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα και προσφέρει δωρεάν είσοδο στις γυναίκες στον αγώνα με αντίπαλο τον Λεβαδειακό, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 19:30 στο "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης".

Η είσοδος στο γήπεδο για τις γυναίκες θα πραγματοποιείται με κωδικό εισιτηρίου τον οποίο θα ενεργοποιούν στην εφαρμογή Gov.gr Wallet και τον οποίο θα μπορούν να παραλάβουν δωρεάν ως εξής:

- Στο Starstore από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου κατά τις ώρες καταστημάτων.

- Στα εκδοτήρια του γηπέδου το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, ημέρα του αγώνα, από τις 17:30.

Εισιτήρια για τους φιλάθλους του ASTERAS AKTOR για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό θα διατίθενται αντίστοιχα:

- Στο Starstore από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου κατά τις ώρες καταστημάτων.

- Στα εκδοτήρια του γηπέδου το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, ημέρα του αγώνα, από τις 17:30.

Ώρα έναρξης αγώνα: 19:30

Ώρα ανοίγματος θυρών: 17:30.

25 Οκτωβρίου Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού!

Στέλνουμε το μήνυμα της πρόληψης, της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης!

Όλοι και όλες μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας στην προσπάθειά της!».