Η ΑΕΚ κόντρα στη Νέα Ιωνία για μια θέση στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας

Στην προημιτελική φάση βγήκε το μεγάλο παιχνίδι στο Κύπελλο Ελλάδας στο χάντμπολ γυναικών, με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τη Νέα Ιωνία, με έπαθλο μια θέση στο Final 4 (27/2-1/3/2027).
Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν στα Πευκάκια στις 2 Νοεμβρίου για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος και θα ανανεώσουν το ραντεβού τους για τις 16 ή 17 Ιανουαρίου, στην έδρα της ΑΕΚ για τον νοκ άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου.
Ο κάτοχος του Κυπέλλου, ΠΑΟΚ και η περσινή φιναλίστ Αναγέννηση Αρτας, αναμένεται να συνθέσουν το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών στο Final 4.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Κυπέλλου
1ος γύρος (Τετάρτη 16/12/2026)
- ΟΦΝ Ιωνίας- ΓΑΣ Καματερού
- ΓΣ Κερκυραϊκός- ΑΕΠ Πανόραμα
- Αθηναϊκός- ΑΕΣΧ Πυλαίας
- Άνευ αγώνα: ΑΕΚ, Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων, ΑΟ Προσοτσάνης, ΠΑΟΚ, Αναγέννηση Άρτας
2ος γύρος- Προημιτελικά (ΣΚ 16-17/1/2027)
- Αναγέννηση Άρτας- ΓΣ Κερκυραϊκός ή ΑΕΠ Πανόραμα
- Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων- Αθηναϊκός ή ΑΕΣΧ Πυλαίας
- ΠΑΟΚ- ΑΟ Προσοτσάνης
- ΑΕΚ- ΟΦΝ Ιωνίας ή ΓΑΣ Καματερού
Final-4 (27/2-1/3/2027)
1ος ημιτελικός:
- ΠΑΟΚ ή Προσοτσάνη – Άρτα ή Κερκυραϊκός ή Πανόραμα
2ος ημιτελικός:
- ΑΕΚ ή Ιωνία ή Καματερό – Λεωνίδας ή Αθηναϊκός ή Πυλαία