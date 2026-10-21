Η ΑΕΚ κόντρα στη Νέα Ιωνία για μια θέση στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας

Στην προημιτελική φάση βγήκε το μεγάλο παιχνίδι στο Κύπελλο Ελλάδας στο χάντμπολ γυναικών, με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τη Νέα Ιωνία, με έπαθλο μια θέση στο Final 4 (27/2-1/3/2027).

Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν στα Πευκάκια στις 2 Νοεμβρίου για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος και θα ανανεώσουν το ραντεβού τους για τις 16 ή 17 Ιανουαρίου, στην έδρα της ΑΕΚ για τον νοκ άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου.

Ο κάτοχος του Κυπέλλου, ΠΑΟΚ και η περσινή φιναλίστ Αναγέννηση Αρτας, αναμένεται να συνθέσουν το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών στο Final 4.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Κυπέλλου

1ος γύρος (Τετάρτη 16/12/2026)

ΟΦΝ Ιωνίας- ΓΑΣ Καματερού

ΓΣ Κερκυραϊκός- ΑΕΠ Πανόραμα

Αθηναϊκός- ΑΕΣΧ Πυλαίας

Άνευ αγώνα: ΑΕΚ, Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων, ΑΟ Προσοτσάνης, ΠΑΟΚ, Αναγέννηση Άρτας

2ος γύρος- Προημιτελικά (ΣΚ 16-17/1/2027)

Αναγέννηση Άρτας- ΓΣ Κερκυραϊκός ή ΑΕΠ Πανόραμα

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων- Αθηναϊκός ή ΑΕΣΧ Πυλαίας

ΠΑΟΚ- ΑΟ Προσοτσάνης

ΑΕΚ- ΟΦΝ Ιωνίας ή ΓΑΣ Καματερού

Final-4 (27/2-1/3/2027)

1ος ημιτελικός:

ΠΑΟΚ ή Προσοτσάνη – Άρτα ή Κερκυραϊκός ή Πανόραμα

2ος ημιτελικός: