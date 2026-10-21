Εθνική Γυναικών: Τη Δευτέρα μαθαίνει τους αντιπάλους της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027

Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα γυναικών 2027 έχει ξεκινήσει και η Εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται να μάθει τους αντιπάλους της.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του Μουντοβόλεϊ, μέσα από την οποία το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα μάθει τις τρεις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη φάση των ομίλων.

Παράλληλα, θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει και ο προορισμός της Εθνικής στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς θα γίνει γνωστό εάν θα αγωνιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στον Καναδά, καθώς και σε ποιες πόλεις θα δώσει τις αναμετρήσεις της, σύμφωνα με την κατανομή των ομίλων.

Η κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το YouTube του Volleyball World, στις 17:00.

Η Εθνική γυναικών βρίσκεται πλέον μπροστά σε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία της προς το Παγκόσμιο του 2027, με την κλήρωση της Δευτέρας να αποτελεί την αφετηρία της Ομοσπονδίας για τον σχεδιασμό της παρουσίας της Ελλάδας στη διοργάνωση.

Το σύστημα της κλήρωσης

Στο Παγκόσμιο γυναικών 2027 θα συμμετάσχουν 32 ομάδες, οι οποίες θα χωριστούν σε οκτώ ομίλους των τεσσάρων.

Οι 32 χώρες που συμμετέχουν: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Σερβία, Πολωνία, Ταϊλάνδη, Κίνα, Ιαπωνία, Κούβα, Δομινικανή Δημοκρατία, Πουέρτο Ρίκο, Βραζιλία, Αργεντινή, Κολομβία, Αίγυπτος, Κένυα, Καμερούν, Ολλανδία, Ρωσία, Γερμανία, Τσεχία, Βέλγιο, Γαλλία, Σλοβενία, Σουηδία, Μεξικό, Ουκρανία, Νότια Κορέα, Βουλγαρία, Ελβετία.

Η διαδικασία θα βασιστεί στην παγκόσμια κατάταξη. Οι 16 ομάδες με την υψηλότερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη θα τοποθετηθούν απευθείας στους ομίλους ως εξής:

-Θέσεις 1-8: Στην πρώτη θέση των ομίλων Α έως Η.

-Θέσεις 9-16: Στη δεύτερη θέση των ομίλων Η έως Α, με αντίστροφη σειρά.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν δύο κληρώσεις για τις υπόλοιπες 16 ομάδες:

Πρώτη κλήρωση: Οι ομάδες των θέσεων 25-32 θα τοποθετηθούν στην τέταρτη θέση των ομίλων, από τον Η προς τον Α.

Δεύτερη κλήρωση: Οι ομάδες των θέσεων 17-24 θα τοποθετηθούν στην τρίτη θέση των ομίλων, από τον Α προς τον Η.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις δύο διοργανώτριες χώρες, ώστε να βρεθούν σε διαφορετικές πλευρές του ταμπλό και να μην μπορούν να συναντηθούν πριν από τα ημιτελικά, εφόσον προκριθούν. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές τοποθετήσεις ομάδων, εφόσον χρειαστεί, για την αντιμετώπιση πιθανών γεωπολιτικών περιορισμών.