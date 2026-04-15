Οι τελικοί της Α1 Γυναικών βρίσκονται προ των πυλών, με τον Αθηναϊκό Qualco να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο «Δ. Καλτσάς» στην πρώτη μάχη για το τρόπαιο του πρωταθλητή της φετινής αγωνιστικής σεζόν (15/4, 20:30, LIVE από το Gazzetta).

Οι δύο ομάδες μπαίνουν στους τελικούς με 1-1 νίκες που «κουβαλούν» από την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, με το πλεονέκτημα έδρας να ανήκει στον Αθηναϊκό Qualco.

Την πρώτη αγωνιστική οι «πράσινες» είχαν επικρατήσει στον Βύρωνα με 71-69, με την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου να κερδίζει στη 12η αγωνιστική με 76-70 τον αντίπαλό της εκτός έδρας. Η σειρά των τελικών κρίνεται στις τρεις νίκες, και ο σημερινός αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 Σπορ.