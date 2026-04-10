Ο Αθηναϊκός παρότι επικράτησε με 77-75 της Μερσίν δεν κατάφερε να σηκώσει το τρόπαιο του Eurocup Women, καθώς δεν μπόρεσε να καλύψει τη διαφορά των πέντε πόντων που είχε ηττηθεί από το πρώτο ματς.

Η ομαδάρα της Στέλλας Καλτσίδου πάλεψε, ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ωστόσο δεν είχε την τύχη με το μέρος της και επιστρέφει στην Ελλάδα, με την τιμητική δεύτερη θέση.

Η σπουδαία προσπάθεια της ομάδας του Βύρωνα τη φετινή σεζόν στην Ευρώπη, κλείνει όπως άρχισε... με νίκη που συνδυάστηκε με μια τρομερή εμφάνιση.

Στο τελευταίο δευτερόλεπτο η Μίλερ αστόχησε σε δύσκολο τρίποντο και δεν μπόρεσε να στείλει το ματς στην παράταση, όπου αν ευστοχούσε θα μιλάγαμε διαφορετικά.

Το μεγαλύτερο αν... του Αθηναϊκού

Ο Αθηναϊκός έχασε το τρόπαιο, ωστόσο έγραψε τη δική του... ιστορία τη φετινή σεζόν στην Ευρώπη και έμεινε με το μεγαλύτερο αν, αναπάντητο.

Τι θα γινόταν αν η Μίλερ ευστοχούσε στο τελευταίο σουτ στο φινάλε; Τι θα γινόταν αν έβρισκε ακόμα ένα εύστοχο σουτ, έξω από τη γραμμή των 6.75μ στην αναμέτρηση.

Με αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα η ομάδα του Βύρωνα, θα επιστρέψει από την Τουρκία, με το μετάλλιο του φιναλίστ στις αποσκευές.

Αξίζει να σημειωθεί πως η τελευταία επίθεση πήγε πάνω στην Μίλερ με έξι δευτερόλεπτα να απομένουν, η οποία στον αγώνα δεν είχε καταφέρει να σημειώσει πόντο και είχε αγωνιστεί μόλις τρία λεπτά και 43 δευτερόλεπτα. Το ποσοστό από το τρίποντο του Αθηναϊκού στον δεύτερο τελικό ήταν σχετικά χαμηλό, σουτάροντας με 28.5% με (6/21).

Η Περηφάνια που μένει...

Παρότι δεν κατάφερε να σηκώσει το δεύτερο ευρωπαϊκό της... ιστορίας του, για τον Αθηναϊκό θα μείνει η περηφάνια. Η ομαδάρα της Στέλλας Καλτσίδου κατάφερε να επικρατήσει στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι της και μάλιστα μπροστά σε 7.500 Τούρκους!

Πρόκειται για έναν θρίαμβο αυτό που κατάφερε η ομάδα του Βύρωνα και το μόνο που της απέμεινε για να μην ολοκληρωθεί, ήταν ένα τρίποντο. Τα δάκρυα θα παραμείνουν στα πρόσωπα των κοριτσιών, όμως η περηφάνια που... ξεχειλίζει όλους τους Έλληνες για αυτή τη σπουδαία προσπάθεια είναι πολύ μεγαλύετρη από κάθε δάκρυ.

Όλα τα κορίτσια του Αθηναϊκού έβγαλαν μαχητικότητα, εντός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ και αυτό πρέπει να κρατήσουν στο τέλος της ημέρας. Πλέον έχει μπροστά του, τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, προκειμένου να κάνει το doube στην Ελλάδα.