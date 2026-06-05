Ακόμα μια προσθήκη εν όψει της νέας σεζόν ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, που εντάσσει στο δυναμικό του την Ανδρομάχη Τσιόγκα.

Η 24χρονη κεντρική στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ σε δύο θητείες, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα του ΑΟ Θήρας, με τον οποίο έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ανδρομάχη Τσιόγκα. Η διεθνής κεντρική (3/11/2001, 1,90μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.

Την περασμένη σεζόν, η Ανδρομάχη Τσιόγκα αγωνίστηκε στον ΑΟ Θήρας, με τον οποίο έφτασε ως τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Στην καριέρα της έχει αγωνιστεί και σε ΠΑΟΚ (2023-25, 2018-22), Λαμία και Ποσειδώνα Βέροιας.

Η δήλωση της Ανδρομάχης Τσιόγκα: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ το προπονητικό επιτελείο και την διοίκηση της ομάδας για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο μου. Σε ένα πρωτάθλημα που γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο ανταγωνιστικό, στόχος μου είναι να προσφέρω τα μέγιστα, ώστε να επιστρέψει η ομάδα στους τίτλους. Εύχομαι να έχουμε μια παραγωγική χρονιά με επιτυχίες, υγεία, χωρίς τραυματισμούς».

Προηγούμενες ομάδες:

2025-26 Α.Ο. Θήρας

2023-25 ΠΑΟΚ

2023 Γ.Σ. Λαμίας

2018-22 ΠΑΟΚ

2015-18 Ποσειδώνας Βέροιας»