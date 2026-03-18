Ιστορική συμφωνία στο WNBA: Επανάσταση και συμβόλαια άνω του 1 εκατ. για τις παίκτριες

Ιστορική συμφωνία ανάμεσα στο WNBA και την Ένωση Παικτριών της Αμερικής, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νεας εποχής για μπάσκετ γυναικών στις ΗΠΑ.

Για πρώτη φορά οι αθλήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να υπογράφουν συμβόλαια που υπερβαίνουν το 1 εκατ. δολάρια. Η θετική αυτή εξέλιξη πήρε ημέρες διαπραγματεύσεων, με τις συνεδριάσεις να διαρκουν περισσότερες από 100 ώρες.

Η θέσπιση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας είναι κάτι το οποίο διεκδικούσαν οι αθλήτριες εδώ και χρόνια, όμως η συμφωνία αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο ότι φέτος έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα έσοδα της Λίγκας.

Οι παίκτριες εξασφάλισαν ένα δίκαιο μερίδιο από τα κέρδη αυτά, τα οποία προέρχονται από τα νούμερα τηλεθέασης και τις εμπορικές συμφωνίες κυρίως στο WNBA. Επιπλέον, η ιστορική αυτη συμφωνία βελτιώνει και τις αγωνιστικές συνθήκες για όλες τις μπασκετμπολίστριες, με τη μέση αποζημίωση να αναμένεται να ξεπεράσει τα 500.000 δολάρια.

Παράλληλα, υπάρχει μέριμνα και για τη συνταξιοδότησή τους, ενώ όπως τόνισαν οι εκπρόσωποί τους, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το ότι οι παίκτριες βρέθηκαν ενωμένες απέναντι στον ίδιο σκοπο κάνοντας ένα δώρο και στις επόμενες γενιές κοριτσιών που ονειρεύονται να παίξουν μπάσκετ.