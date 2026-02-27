Παυλοπούλου στο GWomen: «Όλες έχουν κάτι να δώσουν στην ομάδα - Αυτό πρέπει να βελτιώσουμε στη Γαλλία»

Ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο βρίσκεται ο Αθηναϊκός, με την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου να επικρατεί 69-56 της Βιλενέβ στον πρώτο ημιτελικό του EuroCup Women που διεξήχθη στον Βύρωνα. Τώρα, θα ταξιδέψουν στη Γαλλία έχοντας ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα με το +13 στην «πλάτη τους», με στόχο να ανέβουν στην κορυφή της Ευρώπης 16 χρόνια μετά.

Η Πηνελόπη Παυλοπούλου μίλησε στο GWomen για το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι στο κλειστό γυμναστήριο Εργάνης και αναφέρθηκε και στην εξαιρετική εμφάνιση της συμπαίκτριάς της, Άννα Τάντις, η οποία αναδείχθηκε MPV με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Επιπλέον, η Ελληνίδα πόιντ γκαρντ, επεσήμανε το ποια ήταν τα τρωτά τους σημεία, τα οποία θα πρέπει να διορθώσουν εν όψει της ρεβάνς στη Γαλλία προκειμένου να κλείσουν μία θέση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα είπε στο GWomen

Σχετικά με την υποδοχή του κόσμου και την ανταπόκρισή του:

«Ήταν πολύ ωραία η ατμόσφαιρα κι ευχαριστούμε τον κόσμο που γέμισε το γήπεδο, πραγματικά μας βοήθησαν πάρα πολύ κι έδωσαν τον παλμό για τη σημερινή νίκη με διαφορά. Παρόλα αυτά δεν σημαίνει και τίποτα στην πραγματικότητα. Ναι μεν χαιρόμαστε, αλλά κάναμε και μία καλή σχετικά εμφάνιση δεδομένων των συνθηκών. Πηγαίνουμε στον επαναληπτικό αγώνα συγκεντρωμένες επειδή εκεί είναι μία δύσκολη έδρα κι ένα διαφορετικό ματς. Αυτοί οι πόντοι μπορούν να αλλάξουν σε σύντομο διάστημα».

Για τις νέες προσθήκες και το πώς έχουν ενισχύσει την ομάδα:

«Σίγουρα όλες οι παίκτριες έχουν κάτι να δώσουν στην ομάδα, κάτι ξεχωριστό, που βοηθάει και δένει με το σύνολο. Η Άννα ήταν πολύ καλή σήμερα και μας βοήθησε πάρα πολύ, οπότε το κρατάμε».

Για το αν τα ριμπάουντ ήταν ένα αδύναμο σημείο που πρέπει να βελτιώσουν εν όψει της ρεβάνς:

«Πρέπει να τα βελτιώσουμε. Η συγκεκριμένη ομάδα είναι πολύ καλή στα ριμπάουντ και οι ψηλές τους έχουν έφεση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθώσουμε η αλήθεια είναι, για να μη βρεθούμε με την πλάτη στον τοίχο όταν πάμε στη Γαλλία, επομένως είναι ένα από τα κομμάτια που πρέπει να βελτιώσουμε».

Το βίντεο του GWomen