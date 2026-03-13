Ο Παναιτωλικός φέτος γιορτάζει έναν αιώνα ζωής, με την οικογένεια του Τιτόρμου να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το 2022, με την ίδρυση της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών.

Λίγα χρόνια αργότερα και με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων, οι παίκτριες του Παναιτωλικού μοιράστηκαν στο GWomen μερικές από τις πιο ξεχωριστές στιγμές τους στην ομάδα, αλλά και όλα όσα κάνουν τον κόσμο να ζει και να αναπνέει για αυτό το σωματείο, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πόλη του Αγρινίου.

Στέλλα Ντζάνη: «Ο Παναιτωλικός μεγάλωσε μαζί με το Αγρίνιο μέσα από γενιές ανθρώπων που τον αγάπησαν»

Η Στέλλα Ντζάνη δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις σε όσους παρακολουθούν ποδόσφαιρο γυναικών. Έμπειρη διεθνής ποδοσφαιρίστρια, γυμνάστρια, αλλά και προπονήτρια, αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα κεφάλαια του αθλήματος στην Ελλάδα. Έχοντας περάσει από Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, το 2024, υπέγραψε στον Παναιτωλικό και στη συνέχεια φόρεσε το περιβραχιόνιο της αρχηγού.

«Η πιο σημαντική στιγμή στον Παναιτωλικό για μένα είναι η στιγμή που έγινα μέλος της ομάδας. Ο Παναιτωλικός μεγάλωσε μαζί με το Αγρίνιο μέσα από γενιές ανθρώπων που τον αγάπησαν, τον στήριξαν και τον έκαναν κομμάτι της ζωής τους. Για τον κόσμο του η ομάδα αυτή δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι μνήμες, συναισθήματα, στιγμές υπερηφάνειας και ενότητας. Γι’ αυτό και τα 100 χρόνια έχουν τόση μεγάλη αξία, γιατί δείχνουν πόσο βαθιά ριζωμένος είναι ο Παναιτωλικός στην καρδιά της πόλης και των ανθρώπων της. Είναι περηφάνεια, πάθος και τρόπος ζωής», δήλωσε στο GWomen.

Σίσση Ασημάκη: «Ο Παναιτωλικός για μένα δεν είναι απλά μια ομάδα, είναι κομμάτι της ζωής μου»

Για τη Σίσση Ασημάκη, ο Παναιτωλικός είναι στο DNA της. Κόρη του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του Τιτόρμου, Χρήστου Ασημάκη, κουβαλά μια «βαριά» κληρονομιά στην ομάδα, την οποία έχει τιμήσει και με το παραπάνω βοηθώντας τη να ανέβει από τη Γ’ Εθνική στη Β'. Αποτελεί βασικό στέλεχος του Παναιτωλικού από τα πρώτα βήματα του τμήματος το 2023 και η δική της διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του συνόλου αυτού.

«Μια ιστορική στιγμή για την ομάδα γυναικών του Παναιτωλικού ήταν η πρώτη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής τη σεζόν του 2022-2023. Για μένα ιδιαίτερη στιγμή ήταν και η μεταγραφή μου στην ομάδα τον Ιανουάριο του 2023, καθώς τότε ξεκίνησε το δικό μου ταξίδι με τον σύλλογο, που έχει ξεχωριστή σημασία για μένα αφού είχε αγωνιστεί και ο πατέρας μου στον Παναιτωλικό. Φυσικά, από τις πιο αξέχαστες στιγμές ήταν και η άνοδος στη Β' κατηγορία τη σεζόν 2023-2024, μια μεγάλη δικαίωση για όλη την ομάδα. Από μικρή μεγάλωσα κοντά στον Παναιτωλικό, οπότε πάντα ένιωθα τη δυνατή σχέση που έχει ο σύλλογος με τον κόσμο του Αγρινίου. Αυτή τη στήριξη τη νιώθουμε και εμείς στην ομάδα γυναικών και μας δίνει μεγάλο κίνητρο να συνεχίζουμε. Ο Παναιτωλικός για μένα δεν είναι απλά μια ομάδα, είναι κομμάτι της ζωής μου».

Σταυρούλα Τσουλάκου: «Ο Παναιτωλικός είναι αυτό που κρατάει τον κόσμο ενωμένο κάθε Κυριακή στο γήπεδο»

Η Σταυρούλα Τσουλάκου, έχοντας ξεκινήσει την πορεία της από τις Ελπίδες Τρίπολης, εντάχθηκε στο δυναμικό του Παναιτωλικού τον Οκτώβριο του 2025 κι έκτοτε υπερασπίζεται την εστία της ομάδας του Αγρινίου. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, αυτό που την κέρδισε αμέσως στον σύλλογο ήταν η ιστορία του και η ενότητα που φέρνει ανάμεσα στους κατοίκους της πόλης.

«Για μένα η πιο αξέχαστη στιγμή μου ήταν σίγουρα η πρώτη μου μέρα στην ομάδα. Η στιγμή που μπήκα για πρώτη φορά στο γήπεδο κι ένιωσα την ιστορία του Παναιτωλικού. Εκεί κατάλαβα πραγματικά πόσα πολλά σημαίνει αυτή η ομάδα για τον κόσμο του Αγρινίου. Ο Παναιτωλικός δεν είναι απλώς ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος είναι κομμάτι της ταυτότητας της πόλης. Είναι αυτό που κρατάει τον κόσμο ενωμένο κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Και σίγουρα η στήριξη που παίρνουμε και εμείς σαν γυναικεία ομάδα από τον κόσμο, που σε κάθε κρίσιμο ματς είναι εκεί».