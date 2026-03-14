Ένα περιστατικό που εξέθεσε κατά καποιον τρόπο την ποδοσφαιρική κουλτούρα των παικτών της Μπάγερν κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Μετά τη νίκη τους επί της Αταλάντα, οι παίκτες των Βαυαρών πλησίασαν τους σχολιαστές που βρίσκονταν στο πλάι του γηπέδου για να τους χαιρετήσουν.

Έκαναν χειραψία με όλους τους άνδρες σχολιαστές, ανάμεσά τους βρίσκονταν και οι παγκόσμιοι πρωταθλητές Χούμελς και Κράμερ, αγνόησαν όμως εντελώς τη μοναδική γυναίκα της παρέας, την Τάμπεα Κέμε.

Η άλλοτε εξτρέμ της Μπάγερν δεν είναι καθόλου τυχαία στον χώρο του γερμανικού ποδοσφαίρου. Είναι χρυσή Ολυμπιονίκης με τη «Μάνσαφτ» και κάτοχος του Champions League, όμως για στους περισσότερους παίκτες της Μπάγερν φάνηκε να είναι εντελώς «αόρατη» εκείνη τη στιγμή. Μόνο οι Γκνάμπρι και Νίκολας Τζάκσον την χαιρέτησαν, με τους υπόλοιπους να την προσπερνούν λες και δεν υπήρχε καν μέσα στο γήπεδο.

Tabea Kemme was left in an awkward spot as Bayern players came over to shake hands with pundits Mats Hummels, Christoph Kramer and her.



Only Serge Gnabry and Nicolas Jackson acknowledged her.



Reminder: Kemme is an Olympic gold medalist and European champion with Germany 🇩🇪🥇👀 pic.twitter.com/knPWxHkzrL March 13, 2026

Η ίδια η Κέμε δήλωσε στη συνέχεια πως αυτό το περιστατικό δεν είναι κάτι καινούργιο για εκείνη, αποδίδοντας τη συμπεριφορά των παικτών αυτών σε ένα γενικότερο κοινωνικό πρόβλημα που εξακολουθεί να υπάρχει εν έτει 2026. Όπως εξήγησε, οι παίκτες μεγαλώνουν σε ακαδημίες όπου οι γυναίκες απουσιάζουν παντελώς, κάτι που δημιουργεί μια κουλτούρα που τις αποκλείει εντελώς από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Το βίντεο της στιγμής αυτής φυσικά και κυκλοφόρησε στα social, προκαλώντας τεράστιο σάλο, με τους χρήστες να κατακεραυνώνουν τους ποδοσφαιριστές του Κομπανί για τη στάση τους απέναντι σε μία αθλήτρια τέτοιου βεληνεκούς, η οποια μάλιστα έχει κερδίσει τίτλους με την εθνική τους ομάδα.

Η Prime Video που έκανε τη μετάδοση προσπάθησε να ωραιοποιήσει την κατάσταση, αντιμετωπίζοντας με χιούμορ αυτό το συμβάν, οι χιλιάδες κόσμου που παρακολουθούσαν, όμως, αντέδρασαν και απόρησαν πώς γίνεται ακόμα και σήμερα μία τέτοια αθλήτρια να απαξιώνεται έτσι δημόσια.