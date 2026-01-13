Η Κλαρκ δείχνει όλο το εύρος του ταλέντου της και την ικανότητά της να σκοράρει από κάθε γωνία του γηπέδου, ενώ στο πλευρό της εμφανίζονται σταρ όπως ο ράπερ Τράβις Σκοτ, οι θρύλοι του NFL Τράβις και Τζέισον Κέλσι, ο κωμικός Μάικλ Τσε και η προπονήτρια του κολεγίου της, Λίσα Μπλούτερ.

Το διαφημιστικό προβάλλει επίσης τη νέα συλλογή signature ρούχων της Κλαρκ, κλείνοντας με το λογότυπο της Nike και το προσωπικό λογότυπο Double C της αθλήτριας. Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά διαφημιστικών που προβάλλουν τη φιλοσοφία της Κλαρκ: να μπορείς να σκοράρεις “From Anywhere”.

Οι fans μπορούν ήδη να βρουν τη συλλογή της σε ενήλικες και παιδιά στο Nike.com, ενώ αναμένεται και το πρώτο της signature παπούτσι μπάσκετ, χωρίς ακόμη να έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για τιμή ή ημερομηνία κυκλοφορίας.

Η Κλαρκ έχει υπογράψει ένα ιστορικό συμβόλαιο οκτώ χρόνων με τη Nike για υποδήματα και ρούχα, ενώ μέχρι σήμερα μόνο δύο άλλες ενεργές αθλήτριες του WNBA διαθέτουν signature sneakers με τη Nike: η Σαμπρίνα Ιονέσκου των Νιου Γιορκ Λίμπερτι και Α’τζα Γουίλσον των Λας Βέγκας Έις. Η παρουσία της Κλαρκ στην καμπάνια δείχνει ότι το ταλέντο της και η προσωπικότητά της μπορούν να κερδίσουν την προσοχή των fans, φέρνοντας νέα δυναμική στο WNBA και στον κόσμο του μπάσκετ.