Χριστιάννα Κιάμου στο GWomen: «Στην Ελλάδα είναι σαν να σου λένε ''δεν φτάνει που σε πληρώνω, μιλάς κιόλας''»

Πώς είναι η καθημερινότητα μακριά από τα γήπεδα;

«Εξακολουθώ να είμαι στο ποδόσφαιρο, από ένα άλλο πόστο και δεν το έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι μακριά από τα γήπεδα. Τρέχω όλη μέρα, δεν έχω προλάβει να καταλάβω ότι δεν παίζω πια».

Θυμάσαι την ημέρα που σου ανακοινώθηκε ότι δεν μπορείς να παίξεις πια;

«Ουσιαστικά κανείς δε μου είπε ότι δε θα ξαναπαίξω. Είχα πάρει μία μεταγραφή στην Αγγλία, που ήταν το όνειρό μου, αλλά την έχασα λόγω του τραυματισμού. Μου είπαν ότι ήταν χειρότερος από αυτό που περίμενα και ότι αν γίνει χειρουργείο δεν ξέρουμε αν θα μπορώ να παίξω στο ίδιο επίπεδο, ούτε πόσο θα πάρει η αποκατάσταση. Είχε παραλύσει το πόδι μου κι εκεί αποφάσισα ότι εφόσον έχασα τη μεταγραφή δεν υπάρχει λόγος να το πιέσω και να το χειροτερέψω».

Σκέφτηκες να γίνεις προπονήτρια;

«Ναι, έχω σπουδάσει και sports management, έχω κάνει και ανάλυση αγώνων. Τώρα κάνω ατομικές προπονήσεις στο elevation και θεωρώ ότι μου ταιριάζει γιατί και με τον Τασιόπουλο που είμαστε μαζί έχουμε την ίδια νοοτροπία. Αν πας σε μία ομάδα θα πρέπει να κινηθείς όπως θέλουν αυτοί κι εγώ δεν μπορώ να κάνω κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν, δε θεωρώ ότι είμαι χαρακτήρας που θα έμπαινα σε μία ομάδα και θα έκανα ό,τι θέλουν οι άλλοι να κάνω. Αν αλλάξουν κάποια πράγματα ίσως...»

Τα νέα παιδία ή οι γονείς τους πώς αντιδρούν όταν βλέπουν μία γυναίκα προπονήτρια στο ποδόσφαιρο;

«Οποιος δε με ξέρει και δεν γνωρίζει ότι έχω παίξει συνήθως με ρωτάνε ο προπονητής πού είναι; και τους απαντάω ότι είμαι εγώ η προπονήτρια. Βλέπεις και από τα παιδιά και από τους γονείς μερικές φορές να κοιτάζουν περίεργα, όλα όμως φεύγουν ευχαριστημένα. Προσπαθούμε να αλλάξουμε και τη νοοτροπία στην κοινωνία, ότι δηλάδη και οι γυναίκες ξέρουν από ποδόσφαιρο, δεν έχει φύλο η γνώση».

Πιο πολλές γυναίκες θα πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στο ποδόσφαιρο γενικότερα.

«Ναι, αρκεί να το αξίζουν. Δεν είμαι από αυτούς που λένε να τις βάλουμε όλες μπροστά, αλλά εκείνες που το αξίζουν. Εάν ένας άνδρας ασχολείται και ξέρει από ποδόσφαιρο γυναικών σαφώς και να μείνει στο πόστο του. Εννοείται βέβαια ότι θα βοηθήσει πολύ εάν οι γυναίκες μπουν σε διοικητικές θέσεις και τα μικρά παιδιά να βλέπουν ότι οι γυναίκες υπάρχουν σε αυτόν τον χώρο».

Εσυ βλέπεις περισσότερα νέα κορίτσια πια;

«Ναι, και στο γυμναστήριο έχουν αρχίσει και φέρνουν πια. Παλιά δεν είχαμε κανένα κορίτσι».

Γιατί έχει αλλάξει αυτό πιστεύεις;

«Πρώτον, οι γονείς πλέον βλέπουν πως υπάρχουν κοπέλες που παίζουν μπάλα. Όταν εγώ έπαιζα μου έλεγαν ότι θα στραβώσουν τα πόδια μου. Πλεον δεν μπορεί να το πει ενας γονιός αυτό. Μέσω των media και των δημοσιογράφων πια εκπαιδεύουμε και το κοινό ώστε να αποδεχθεί το ποδόσφαιρο γυναικών».

Εσύ δηλαδή μεγαλώνοντας είχες άλλη αντιμετώπιση ως κορίτσι που έπαιζε ποδόσφαιρο.

«Ναι, μεγάλη διαφορά. Αν τους πέρναγες τσαντιζόντουσαν ότι θα τους ξεφτιλίσει το κορίτσι οπότε έρχονταν και σε κλώτσαγαν. Δεν δεχόντουσαν εγώ να τους περάσω, εγώ να κερδίσω ή να βάλω γκολ».

Τι χαρακτήρα έχτισες μέσα από αυτήν την αμφισβήτηση;

«Έχω ξαναπεί ότι με έχει σώσει το ποδόσφαιρο. Ήμουν πάντα ήσυχη και πειθαρχημένη. Ο μπαμπάς μου έλεγε ότι αν δε διαβάσεις δεν έχει ποδόσφαιρο κι εγώ διάβαζα».

Το κυνήγησες όμως και είδες πώς είναι τα πράγματα στο εξωτερικό...

«Ναι το κυνήγησα σχεδόν μόνη μου. Απλά σηκώθηκα μία μέρα και αποφάσισα να φύγω στην Αμερική. Είχα γνωρίσει τον Τζέιμς Γαλάνη που προπονούσε την καλύτερη παίκτρια στον κόσμο, μου είχε πει κάποια πράγματα που δε θα ξεχάσω ποτέ. Μου άλλαξε τη νοοτροπία και με έπεισε ότι πρέπει να δουλέψω πολύ παραπάνω. Ήταν μία ηρεμία και μία σιγουριά που έβγαζε. Μιλούσαμε για πολύ απλά πράγματα αλλά και πάλι σε ενέπνεε».