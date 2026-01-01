«Τα συμβόλαιά μας δεν είναι επαγγελματικά και τα εισοδήματά μας συχνά δεν φτάνουν»

Η Εθνική έπαιξε ήδη δύο παιχνίδια υπό τις οδηγίες του Σπέρτου και έδειξε ένα νέο πρόσωπο. Πώς το βλέπεις εσύ ως Μαρία;

«Πράγματι ξεκινήσαμε αρκετά καλά για το διάστημα που είχαμε μέχρι τους αγώνες με τον νέο προπονητή, εστιάσαμε μόνο σε κάποια βασικά στοιχεία που ήθελε να βγάλουμε στο γήπεδο, τα οποία καταφέραμε να βγάλουμε σε έναν αρκετά καλό βαθμό καθώς ευτυχήσαμε και με μια νίκη, ωστόσο και η ισοπαλία ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα και θεωρώ έχουμε μεγάλο μέλλον μπροστά μας και όλες μας νιώθουμε πρόθυμες και έτοιμες για αυτό το νέο ξεκίνημα».

Ποιο είναι το μεγαλύτερο σου όνειρο με την Εθνική ομάδα;

«Φυσικά χωρίς δεύτερη σκέψη να συμμετάσχουμε στην τελική φάση μιας μεγάλης διοργάνωσης EURO ή Μουντιάλ».

Πώς είναι το κλίμα στην Εθνική ομάδα;

«Η τελευταία μας αποστολή είχε πολύ ευχάριστο κλίμα, υπήρχε διάθεση για δουλειά, καλή επικοινωνία μεταξύ μας και θεωρώ αυτό θα φανεί με το καιρό και στο γήπεδο».

Πώς βλέπεις την ανάπτυξη της WSL ή της ευρωπαϊκής σκηνής και πώς συγκρίνεται με την Ελλάδα;

«Η WSL και γενικά η ευρωπαϊκή σκηνή έχουν κάνει τεράστια βήματα, με επαγγελματικές δομές, επενδύσεις και μεγάλη προβολή, που ανεβάζουν συνεχώς το επίπεδο του παιχνιδιού. Σε σύγκριση με την Ελλάδα, βρισκόμαστε ακόμη σε φάση ανάπτυξης, αλλά αυτό δείχνει και τον δρόμο που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Με σωστό σχεδιασμό, στήριξη και υπομονή, το ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο μπορεί σταδιακά να πλησιάσει αυτά τα πρότυπα».

Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι Ελληνίδες ποδοσφαιρίστριες σε σχέση με τις ξένες επαγγελματίες;

«Ότι τα συμβόλαιά μας δεν θεωρούνται επαγγελματικά και δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στην ποδοσφαιρική ζωή αλλά να ασχοληθούμε και με άλλους χώρους μετά από αυτήν ή και ταυτόχρονα, για τον βιοπορισμό, καθώς σε πολλές ομάδες τα εισοδήματα των παικτριών δεν αρκούν για την καθημερινή ζωή τους».

Πώς βλέπεις την προσοχή των media να επηρεάζει την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών;

«Πλέον θεωρώ ότι αποτελεί πολύ βασικό παράγοντα καθώς είμαστε σε μια εποχή που το διαδίκτυο και η τηλεόραση βρίσκονται στην καθημερινότητα όλων μας, και ήδη βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο με τη συνεργασία και της ΕΡΤ».

Υπάρχει κάποια ποδοσφαιρίστρια ή ομάδα που θεωρείς πρότυπο στην Ευρώπη και γιατί;

«Η ομάδα που θεωρώ είναι πρότυπο στην Ευρώπη είναι η γυναικεία ομάδα της Μπαρτσελόνα καθώς ξεχωρίζει με τις συνεχείς επιτυχίες της και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει συγκεκριμένη ταυτότητα. Επίσης την ξεχωρίζω και για τις επαγγελματικές συνθήκες που αν και πολλές ομάδες στο εξωτερικό προσφέρουν θεωρώ είναι η καλύτερη. Για εμένα ποδοσφαιρικό πρότυπο το τελευταίο διάστημα και μετά από το women euro 2025, είναι η Λία Γουιλεμσόν, καθώς είναι μια εξαιρετική αμυντικός με πολύ καλή αντίληψη, ψυχραιμία και ηγετικά χαρακτηριστικά φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην ομάδα της και στην εθνική Αγγλίας αλλά και στην Άρσεναλ».