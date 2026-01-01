Μαρία Γκούνη στο GWomen: «Οι παίκτριες στην Ελλάδα έχουμε πολλές προκλήσεις και γινόμαστε πιο δυνατές»
Στην ελληνική σκηνή ποδοσφαίρου γυναικών, η λέξη «υπομονή» δεν είναι απλώς μια έννοια, είναι τρόπος ζωής. Και η Μαρία Γκούνη έχει μάθει να ζει με αυτήν από πολύ νωρίς.
Σε έναν χώρο που ακόμη παλεύει να βρει τη θέση του, η Μαρία δεν αναζητά μόνο νίκες ή τίτλους αναζητά την εξέλιξη, την αναγνώριση και τη δυνατότητα να δείξει πως το ελληνικό ταλέντο μπορεί να σταθεί με αξιώσεις στον διεθνή στίβο. Από τις πρώτες της μέρες στον ΠΑΟΚ, η ποδοσφαιρική της πορεία χαρακτηρίστηκε από επιμονή, επαγγελματισμό και την αδιαπραγμάτευτη θέληση να δίνει το 100% κάθε στιγμή, τόσο για την ομάδα όσο και για τον εαυτό της.
Η σεζόν ξεκίνησε δυναμικά για τον ΠΑΟΚ, με την ομάδα να πρωτοπορεί στη βαθμολογία και να δείχνει ότι η σκληρή δουλειά των παικτριών αποδίδει καρπούς. Και η Μαρία δεν κρύβει την υπερηφάνεια της γι’ αυτήν την εκκίνηση. Η νίκη, η ισοπαλία, ακόμα και η ήττα, γίνονται μαθήματα για το μέλλον και για το πώς μπορείς να εξελίσσεσαι μέσα από αυτά.
Η ένταση της προπόνησης, η σωστή αποκατάσταση και η επικοινωνία με προπονητές και συμπαίκτριες αποτελούν για εκείνη εργαλεία επιβίωσης και ανάπτυξης. Δεν είναι μόνο τα γκολ ή οι νίκες είναι η ικανότητα να ακούς το σώμα σου, να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες του και να μοιράζεσαι με ειλικρίνεια τις δυσκολίες και τις προκλήσεις σου. Στον ΠΑΟΚ, αυτή η κουλτούρα αναγνωρίζεται και ενθαρρύνεται.
Η Γκούνη όπως λέει στο Gwomen βλέπει την ευρωπαϊκή σκηνή, και ειδικά τη WSL, ως ένα φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση. Οι επαγγελματικές υποδομές, η προβολή και η επένδυση στο ποδόσφαιρο γυναικών εκεί, είναι ο δρόμος που η ίδια ονειρεύεται για τη χώρα της. Και δεν μένει μόνο στη θεωρία αναγνωρίζει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Ελληνίδες ποδοσφαιρίστριες: τα μη επαγγελματικά συμβόλαια, την ανάγκη για δεύτερη εργασία και την περιορισμένη υποστήριξη, που συχνά επηρεάζουν την καθημερινή ζωή και την αθλητική απόδοση. Αυτή η αλήθεια, όπως λέει, δεν είναι λόγος για απογοήτευση, αλλά κίνητρο για αλλαγή.
«Τα συμβόλαιά μας δεν είναι επαγγελματικά και τα εισοδήματά μας συχνά δεν φτάνουν»
Η Εθνική έπαιξε ήδη δύο παιχνίδια υπό τις οδηγίες του Σπέρτου και έδειξε ένα νέο πρόσωπο. Πώς το βλέπεις εσύ ως Μαρία;
«Πράγματι ξεκινήσαμε αρκετά καλά για το διάστημα που είχαμε μέχρι τους αγώνες με τον νέο προπονητή, εστιάσαμε μόνο σε κάποια βασικά στοιχεία που ήθελε να βγάλουμε στο γήπεδο, τα οποία καταφέραμε να βγάλουμε σε έναν αρκετά καλό βαθμό καθώς ευτυχήσαμε και με μια νίκη, ωστόσο και η ισοπαλία ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα και θεωρώ έχουμε μεγάλο μέλλον μπροστά μας και όλες μας νιώθουμε πρόθυμες και έτοιμες για αυτό το νέο ξεκίνημα».
Ποιο είναι το μεγαλύτερο σου όνειρο με την Εθνική ομάδα;
«Φυσικά χωρίς δεύτερη σκέψη να συμμετάσχουμε στην τελική φάση μιας μεγάλης διοργάνωσης EURO ή Μουντιάλ».
Πώς είναι το κλίμα στην Εθνική ομάδα;
«Η τελευταία μας αποστολή είχε πολύ ευχάριστο κλίμα, υπήρχε διάθεση για δουλειά, καλή επικοινωνία μεταξύ μας και θεωρώ αυτό θα φανεί με το καιρό και στο γήπεδο».
Πώς βλέπεις την ανάπτυξη της WSL ή της ευρωπαϊκής σκηνής και πώς συγκρίνεται με την Ελλάδα;
«Η WSL και γενικά η ευρωπαϊκή σκηνή έχουν κάνει τεράστια βήματα, με επαγγελματικές δομές, επενδύσεις και μεγάλη προβολή, που ανεβάζουν συνεχώς το επίπεδο του παιχνιδιού. Σε σύγκριση με την Ελλάδα, βρισκόμαστε ακόμη σε φάση ανάπτυξης, αλλά αυτό δείχνει και τον δρόμο που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Με σωστό σχεδιασμό, στήριξη και υπομονή, το ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο μπορεί σταδιακά να πλησιάσει αυτά τα πρότυπα».
Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι Ελληνίδες ποδοσφαιρίστριες σε σχέση με τις ξένες επαγγελματίες;
«Ότι τα συμβόλαιά μας δεν θεωρούνται επαγγελματικά και δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στην ποδοσφαιρική ζωή αλλά να ασχοληθούμε και με άλλους χώρους μετά από αυτήν ή και ταυτόχρονα, για τον βιοπορισμό, καθώς σε πολλές ομάδες τα εισοδήματα των παικτριών δεν αρκούν για την καθημερινή ζωή τους».
Πώς βλέπεις την προσοχή των media να επηρεάζει την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών;
«Πλέον θεωρώ ότι αποτελεί πολύ βασικό παράγοντα καθώς είμαστε σε μια εποχή που το διαδίκτυο και η τηλεόραση βρίσκονται στην καθημερινότητα όλων μας, και ήδη βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο με τη συνεργασία και της ΕΡΤ».
Υπάρχει κάποια ποδοσφαιρίστρια ή ομάδα που θεωρείς πρότυπο στην Ευρώπη και γιατί;
«Η ομάδα που θεωρώ είναι πρότυπο στην Ευρώπη είναι η γυναικεία ομάδα της Μπαρτσελόνα καθώς ξεχωρίζει με τις συνεχείς επιτυχίες της και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει συγκεκριμένη ταυτότητα. Επίσης την ξεχωρίζω και για τις επαγγελματικές συνθήκες που αν και πολλές ομάδες στο εξωτερικό προσφέρουν θεωρώ είναι η καλύτερη. Για εμένα ποδοσφαιρικό πρότυπο το τελευταίο διάστημα και μετά από το women euro 2025, είναι η Λία Γουιλεμσόν, καθώς είναι μια εξαιρετική αμυντικός με πολύ καλή αντίληψη, ψυχραιμία και ηγετικά χαρακτηριστικά φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην ομάδα της και στην εθνική Αγγλίας αλλά και στην Άρσεναλ».
«Ακόμα δεν συζητιέται όσο ανοιχτά θα έπρεπε το θέμα της περιόδου»
Ποιες είναι οι μεγαλύτερες διαφορές στην αντίληψη του ποδοσφαίρου γυναικών ανάμεσα στους φιλάθλους και τα media;
«Υπάρχει ακόμα διαφορά στον τρόπο που το βλέπουν. Οι φίλαθλοι που έρχονται κοντά στο ποδόσφαιρο γυναικών το εκτιμούν για την ποιότητα, την ένταση και το πάθος του, ενώ τα media συχνά το προσεγγίζουν πιο επιφανειακά ή του δίνουν περιορισμένο χώρο. Όσο αυξάνεται η σωστή προβολή και η ενημέρωση, τόσο αλλάζει και η αντίληψη και από τις δύο πλευρές».
Τι θα άλλαζες στο ελληνικό σύστημα υποδομών για να στηρίξει περισσότερο τις νεαρές κοπέλες που θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο;
«Θα έδινα μεγαλύτερη έμφαση στις υποδομές από μικρή ηλικία, με ίσες συνθήκες προπόνησης για τα κορίτσια, εξειδικευμένους προπονητές και σωστή επιστημονική υποστήριξη. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ξεκάθαρη διαδρομή εξέλιξης, ώστε ένα κορίτσι να ξέρει ότι μπορεί ρεαλιστικά να φτάσει στο υψηλό επίπεδο και στο εξωτερικό».
Πώς βλέπεις την επαγγελματικοποίηση των γυναικείων ομάδων στην Ελλάδα τα επόμενα 5 χρόνια;
«Πιστεύω ότι τα επόμενα πέντε χρόνια θα δούμε μια σταδιακή αλλά ουσιαστική επαγγελματικοποίηση των γυναικείων ομάδων στην Ελλάδα. Ήδη υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον παραπάνω ομάδες και καλύτερη οργάνωση σε κάποιες ομάδες και αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε πιο σταθερά συμβόλαια, καλύτερες συνθήκες προπόνησης και περισσότερη προβολή. Αν υπάρξει σωστός σχεδιασμός και στήριξη, το γυναικείο ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστικό και να δώσει στις αθλήτριες πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές».
Ποιες είναι οι προκλήσεις της ισορροπίας μεταξύ σπουδών, δουλειάς και ποδοσφαίρου για τις Ελληνίδες παίκτριες;
«Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η έλλειψη χρόνου και σταθερότητας, γιατί πολλές Ελληνίδες παίκτριες καλούνται να συνδυάσουν σπουδές ή δουλειά με απαιτητικές προπονήσεις και αγώνες. Αυτό δημιουργεί σωματική και ψυχική κόπωση, αλλά και λιγότερο χώρο για αποκατάσταση, που πολλές φορές μπορεί να φανεί στις προπονήσεις και στους αγώνες. Παρ’ όλα αυτά, μαθαίνουμε να έχουμε πειθαρχία και σωστή οργάνωση, κάτι που μας κάνει πιο δυνατές μέσα και έξω από το γήπεδο».
Πιστεύεις ότι οι ομάδες ή οι προπονητές συζητούν ανοιχτά για την περίοδο και πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει την απόδοση; Πώς προσαρμόζεις την ένταση της προπόνησης ή των αγώνων σε διαφορετικές φάσεις του κύκλου σου; Έχεις μοιραστεί ποτέ με τις συμπαίκτριες ή τους προπονητές σου πώς νιώθεις σωματικά και ψυχολογικά σε αυτές τις μέρες;
«Ακόμα δεν συζητιέται όσο ανοιχτά θα έπρεπε, όλες τις ομάδες, στον ΠΑΟΚ είναι ένα κομμάτι που συζητιέται συχνά, αλλά θεωρώ ότι σιγά σιγά γίνεται πρόοδος. Η περίοδος μπορεί να επηρεάσει την ενέργεια, τη δύναμη και τη συγκέντρωση, οπότε είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται. Προσωπικά προσπαθώ να ακούω το σώμα μου και, όπου είναι δυνατόν, να προσαρμόζω την ένταση, δίνοντας περισσότερη έμφαση στην αποκατάσταση γιατί υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, θεωρώ πολύ βοηθητικό να μοιράζεσαι με συμπαίκτριες ή προπονητές πώς νιώθεις, γιατί έτσι δημιουργείται ένα πιο υποστηρικτικό και επαγγελματικό περιβάλλον».
«Το πιο σημαντικό μάθημα που έχω πάρει είναι ότι η συνέπεια και η πειθαρχία στην καθημερινή δουλειά κάνουν τη διαφορά»
Πώς αισθάνεσαι που ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τη σεζόν τόσο δυνατά και πρωτοπορεί στη βαθμολογία;
«Εννοείται πως νιώθω πολύ υπερήφανη και χαρούμενη για την ομάδα μου καθώς είναι κάτι που είχαμε καιρό να αισθανθούμε και σίγουρα μας έχεις βοηθήσει και πολύ ψυχολογικά για την συνέχεια του πρωταθλήματος».
Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος πρωταγωνιστής στη σκηνή του ποδοσφαίρου γυναικών. Πέρυσι είδαμε την ΑΕΚ να κατακτά το νταμπλ. Πώς το βλέπεις αυτό;
«Το ποδόσφαιρο έτσι είναι, δύσκολα κάποιος θα καταφέρει να πρωταγωνιστεί για πολλά χρόνια συνεχόμενα όπως είχε κάνει ο ΠΑΟΚ μέχρι πριν την περσινή σεζόν, θα υπάρχουν και άλλοι κατακτητές και αυτό δείχνει κιόλας ότι τα δεδομένα αλλάζουν, και κάθε χρονιά είναι ξεχωριστή».
Ποιες είναι οι προσωπικές σου φιλοδοξίες για τη φετινή σεζόν;
«Η κυρίαρχη φιλοδοξία μου είναι να βοηθήσω την ομάδα μου όσο και όπως μπορώ σε συνεργασία με τις συμπαίκτριες μου και με την καθοδήγηση του προπονητή μας, να κατακτήσει ξανά τον τίτλο του πρωταθλητή και γιατί όχι και το κύπελλο το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει και θα είναι ένας σημαντικός τίτλος και είναι κάτι που θεωρώ η ομάδα μας μπορεί να καταφέρει».
Ποιο είναι το πιο σημαντικό μάθημα που έχεις πάρει μέχρι τώρα από τους προπονητές σου;
«Το πιο σημαντικό μάθημα που έχω πάρει είναι ότι η συνέπεια και η πειθαρχία στην καθημερινή δουλειά κάνουν τη διαφορά. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλεια κάθε μέρα, αλλά να δίνεις το 100% όταν σου δίνεται η δυνατότητα για να βοηθήσεις την ομάδα».
Υπάρχει κάποια στιγμή στον αγωνιστικό χώρο φέτος που σου έχει μείνει έντονα στο μυαλό;
«Νομίζω το γκολ μου με αντίπαλο τον ΟΦΗ καθώς είχε προηγηθεί η αντίπαλη ομάδα και ξαναήρθε το σκορ ξανά ισόβαθμό μετά από λίγα λεπτά και μπορέσαμε να πάρουμε ψυχολογία ως ομάδα για να συνεχίσουμε δυναμικά τον αγώνα και να πάρουμε το αποτέλεσμα».
Πώς βλέπεις το μέλλον σου στο εξωτερικό ή στην Εθνική ομάδα;
«Προς το παρόν δεν έχω σκεφτεί το ενδεχόμενο του εξωτερικού, έχω αφοσιωθεί στους στόχους της ομάδας μου και πως θα την βοηθήσω να τους πετύχει, το ίδιο ισχύει και για την εθνική ομαδα, που εννοείται θέλω να είμαι πάντα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ώστε να επιλεχτώ και να έχω την δυνατότητα να προσφέρω και εκεί σε ό,τι μου ζητηθεί, και εννοείται είναι πάντα τιμητικό να είμαι μέλος αυτού του συνόλου όσες φορές και να επιλεχτώ».
