Η Ιωάννα Χατζηλεοντή κάνει φέτος την πιο ώριμη σεζόν της στην Ευρώπη και ο Νοέμβριος ήταν το ιδανικό δείγμα.

Με εντυπωσιακούς μέσους όρους η 23χρονη φόργουορντ ήταν καθοριστική με αποτέλεσμα να αναδειχθεί MVP του μήνα, επιβεβαιώνοντας ότι είναι βασική αιτία της πορείας του Παναθηναϊκού προς τα Play-Offs.

Αναλυτικά

«Η Ιωάννα Χατζηλεοντή αναδείχθηκε MVP του Νοεμβρίου, ως αναγνώριση των εξαιρετικών της εμφανίσεων που οδήγησαν τον Παναθηναϊκό Α.Ο. στην πρώτη φάση των Play-Offs.

Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει τον KKZ Crvena Zvezda σε μια άκρως ενδιαφέρουσα μονομαχία στη νοκ άουτ φάση και θα έχει κάθε λόγο να αισιοδοξεί για την πρόκριση, εφόσον η Χατζηλεοντή συνεχίσει στο ίδιο εντυπωσιακό μομέντουμ.

Η διεθνής φόργουορντ έκανε τη διαφορά τον Νοέμβριο, κάτι που αποτυπώνεται στο εντυπωσιακό Performance Efficiency Rating της, το οποίο άγγιξε το 29.5. Το πέτυχε σκοράροντας 22.5 πόντους κατά μέσο όρο, με σχεδόν 60% ευστοχία εντός πεδιάς. Παράλληλα, ολοκλήρωσε τον μήνα με ένα σπουδαίο double-double, με 10.5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, ενώ μοίρασε και 2.5 ασίστ.

Στην πρώτη της εμφάνιση μέσα στον μήνα, η Ελληνίδα άσος πέτυχε το υψηλότερο φετινό της σκορ, σημειώνοντας μια επιβλητική 29άρα στη νίκη με 94-87 επί της Neptunas Amberton. Συνδύασε την επίθεση με δυναμική παρουσία στα ριμπάουντ, μαζεύοντας 11.

Στο δεύτερο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Nyon Basket Feminin με 89-80, σε ακόμη μία παραγωγική και θεαματική αναμέτρηση. Η Χατζηλεοντή ήταν ξανά το κεντρικό πρόσωπο, αυτή τη φορά συμβάλλοντας με 16 καθοριστικούς πόντους και 10 ριμπάουντ.

Επιπλέον, ανέδειξε και το εξαιρετικό court vision της, μοιράζοντας 4 ασίστ για να ολοκληρώσει μια άκρως εντυπωσιακή Regular Season».