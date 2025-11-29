Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στη Νιόν της Ελβετίας, εκεί όπου επικράτησε της τοπικής ομάδας με 89-80 για την 6η αγωνιστική του EuroCup Women και με αυτήν την ευκαιρία επισκέφτηκε τα... κεντρικά της FIBA.

Το «Patrick Baumann House of Basketball» όπως ονομάζεται από το 2018 και βρίσκεται στην Ελβετία, υποδέχτηκε την ομάδα του Παναθηναϊκού. Με τον Ανδρέα Ζαγκλή, Γενικό Γραμματέα της FIBA να δίνει το παρών και να φωτογραφίζεται με την ομάδα των «πρασίνων».

Οι παίκτριες του Παναθηναϊκού επισκέφτηκαν το μουσείο της FIBA και... ανακάλυψαν τις στιγμές που καθόρισαν την εξέλιξη του μπάσκετ.