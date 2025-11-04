Μία από τις σημαντικότερες νίκες της ιστορίας του πέτυχε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας της Αβενίδα με 78-70, το βράδυ της Τετάρτης (29/10).

Με αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός, έγινε η μοναδική ελληνιική ομάδα που κερδίζει στην Ισπανία, σπάζοντας ένα αρνητικό σερί πολλών ετών.

Πιο συγκεκριμένα, Ολυμπιακός, Σπόρτινγκ και Παναθηναϊκός (πλέον) ήταν οι ομάδες που είχαν παίξει στην Ισπανία, αλλά καμία δεν είχε καταφέρει να επικρατήσει μέχρι τώρα πλην των «πράσινων» που έσπασαν το... ρόδι.

Η ομάδα του Σπόρτινγκ, έχει αντιμετωπίσει πέντε φορές ισπανικές ομάδες στο παρελθόν, με το κοντέρ να δέιχνει αρνητικό πρόσημο και πάντα οι διαφορές να είναι διψήφιες. Αν και η στατιστική για τα παιχνίδια των '90s είναι δυσεύρετη, τα ματς αυτά είναι απέναντι στη Βαλένθια, η οποία είναι μια κλασσική αντίπαλος των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές τους εξορμήσεις. Μάλιστα, ο Σπόρτινγκ τη σεζόν 1991-92, αντιμετώπισε την Γκοντέλα στο Final Four και ηττήθηκε στον ημιτελικό με (87-61) για το θεσμό της Euroleague Women.

Στο ίδιο μήκος κύματος έχει κινηθεί και ο Ολυμπιακός, που καμία φορά δεν έχει καταφέρει να κερδίσει εκτός έδρας καμία ισπανική ομάδα.

Αναλυτικά τα ματς του Ολυμπιακού στην Ισπανία:

(29/10/25): Βαλένθια - Ολυμπιακός: 99-57

(01/03/2023): Βαλένθια - Ολυμπιακός:65-55

(20/02/2019): Αβενίδα - Ολυμπιακός: 72-48

(24/10/2019): Βαλένθια - Ολυμπιακός: 77-66

(11/01/2018): Τζιρόνα - Ολυμιακός: 89-62