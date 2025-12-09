Η Νικόλ Παυλοπούλου αποτέλεσε μία από τις εντυπωσιακές παρουσίες της Εθνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Η 25χρονη αθλήτρια πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τέσσερα μεγάλα πανελλήνια ρεκόρ στα 200μ μεικτή και στα 100μ μεικτή. Συγκεκριμένα, με το τέλος της διοργάνωσης, τα ρεκόρ αυτά πλέον ήταν 2:09.68 και 1:00.00, αντίστοιχα.

Η ίδια, μίλησε για τη συγκεκριμένη διοργάνωση αλλά και το 2025 γενικότερα, στο Gazzetta Women.

Μετά από εξαιρετικές εμφανίσεις στο Ευρωπαϊκό με μεγάλα πανελλήνια ρεκόρ, επιβεβαίωσες πως έχει επιστρέψει εκεί που ανήκεις. Πες μου, πως ήταν αυτή η διοργάνωση για σένα; Τι πολύτιμο σου δίνει για τη συνέχειά σου;

«Ήταν μια πολύ απαιτητική αλλά και πολύ γρήγορη διοργάνωση. Έκανα τέσσερα πανελλήνια ρεκόρ στα 100 και 200 μεικτής και μπήκα σε δύο ημιτελικούς, κάτι που μου έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση αλλά και ξεκάθαρη εικόνα του πού βρίσκομαι.

Αυτές οι κούρσες ουσιαστικά μου έδειξαν τον δρόμο για το επόμενο βήμα».

Το 2025 θα το χαρακτήριζες “Η μεγάλη επιστροφή”; Πως το αξιολογείς τώρα που φτάνει στο τέλος του; Τι έχει αλλάξει ουσιαστικά;

«Ίσως ναι, αλλά όχι με την έννοια ότι “επέστρεψα”, όσο ότι ξαναβρήκα τον τρόπο να εξελίσσομαι. Το 2025 ήταν η χρονιά που έβαλα γερά θεμέλια στην προπόνηση και στους αγώνες, κάτι που έλειπε τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της εγχείρησης μου. Μου αρέσει να κολυμπάω γρήγορα και χαίρομαι που το κάνω συστηματικά πλέον».

Το 2026 έρχεται και η επόμενη μεγάλη διοργάνωση είναι στη… γωνία. Ποιοι είναι οι νέοι στόχοι; Τι είναι αυτό που θα κυνηγήσεις τώρα για να νιώσεις πλήρη ικανοποίηση;

«Το 2026 θέλω να χτίσω πάνω σε αυτό που άρχισε φέτος. Θέλω να σταθεροποιήσω αυτές τις επιδόσεις, να μπω ακόμη πιο ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο και να βρεθώ σε τελικούς. Αλλά πάνω απ’όλα…να είμαι υγιής»!

Κάνοντας μία “πρόβλεψη”, όταν μιλήσουμε του χρόνου τέτοια εποχή, τι θα ήθελες να συζητάμε; Για ρεκόρ; Για μια διάκριση; Για νέους στόχους;

«Θα ήθελα να συζητάμε για συνέπεια και ένα καλό κλείσιμο της καλοκαιρινής σεζόν. Αν έρθουν και νέα ρεκόρ ή μια μεγάλη διάκριση, φυσικά θα είναι τεράστια χαρά, αλλά αυτό που πραγματικά σημαίνει κάτι για μένα είναι να βλέπω ότι κάθε χρονιά με βρίσκει καλύτερη από την προηγούμενη και πιο χαρούμενη»!