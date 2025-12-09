Σοκ στη Λίβερπουλ: Ένοχος ο άνδρας που παρενοχλούσε τη Χέμπινγκερ

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο αγγλικό ποδόσφαιρο καθώς ένας 42χρονος άνδρας από το Λονδίνο, παραδέχτηκε την ενοχή του για το ότι παρενοχλούσε και καταδίωκε τη μέσο της Λίβερπουλ, Μαρί Χέμπινγκερ, στέλνοντάς της επανειλημμένα ακατάλληλα και σεξουαλικού περιεχομένου μηνύματα μέσω Instagram.

Ο 42χρονος επικοινωνούσε επίμονα με τη 24χρονη διεθνή από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 16 Φεβρουαρίου 2025, στέλνοντάς της μηνύματα που περιείχαν μέχρι και το κινητό του τηλέφωνο και τον ταχυδρομικό του κώδικα, ενώ υπαινισσόταν πως θα εμφανιζόταν σε αγώνες για να τη συναντήσει. Την καλούσε μάλιστα να τον επισκεφθεί, παρουσιάζοντας μια ολοένα και πιο ανησυχητική εμμονή.

Η Εισαγγελία του Ηνωμένου Βασιλείου (CPS) χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «εντατική, συνεχή και εντελώς ακατάλληλη», υπογραμμίζοντας πως είχε «σοβαρό αντίκτυπο» στην παίκτρια. Η εισαγγελέας τόνισε πως «την αντιμετώπισε σαν αντικείμενο πάνω στο οποίο θα μπορούσε να προβάλει τις φαντασιώσεις του».

Η 24χρονη βλέποντας τα μηνύματα να πληθαίνουν, τον μπλόκαρε και ενημέρωσε άμεσα τη Λίβερπουλ. Ο σύλλογος, αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, όρισε υπεύθυνο ασφαλείας για να τη συνοδεύει στους αγώνες. Παρόλα αυτά, στις 16 Φεβρουαρίου, μετά την ήττα της Λίβερπουλ με 4-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι ο άνδρας εμφανίστηκε δίπλα στον αγωνιστικό χώρο, περιμένοντας την παίκτρια στο τελικό σφύριγμα. Ο υπεύθυνος ασφαλείας ειδοποιήθηκε άμεσα και ο άνδρας συνελήφθη.

Κατά την ανάκριση αυτός παραδέχθηκε ότι καταδίωκε την Χέμπινγκερ ισχυριζόμενος όμως πως ήταν «ψυχικά ασταθής». Παρ’ όλα αυτά, δήλωσε ένοχος στο Δικαστήριο του Λίβερπουλ και πλέον αναμένει την ποινή του, η οποία θα ανακοινωθεί στις 20 Ιανουαρίου στο Δικαστήριο του Westminster.