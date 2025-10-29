Μια από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της πανηγύρισαν οι «πράσινες» στην Ισπανία επί της Αβενίδα.

Μια νίκη που τις φέρνει στο 2-2 στο «G Group» του Eurocup έχοντας ως κορυφαίες του αγώνα τις Γαλανόπουλος, Κρίμιλη, Χατζηλεοντή και Φιτζέραλντ.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ έδειξε χαρακτήρα και πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στην τελευταία περίοδο, πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 23-12 και έφτασε στην τελική επικράτηση.

Η Σαμάνθα Γαλανόπουλος ήταν η καλύτερη του παρκέ έχοντας 20 πόντους με 6/7 τρίποντα (!) ενώ η Φιτζέραλντ τελείωσε το ματς με γεμάτο double double έχοντας 15 πόντους, 11 ασίστ και 4 ριμπαόυντ.

Από 14 και 12 πόντους αντίστοιχα σημείωσαν οι Ιωάννα Κριμίλη και Ιωάννα Χατζηλεοντή αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 23-26, 42-40, 58-55, 70-78.