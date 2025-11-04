Έπειτα από τη σπουδαία νίκη που πέτυχε ο Πρωτέας επί της Ν. Ιωνίας (85-80 παρ.) για την 5η αγωνισιτκή της Α1 γυναικών, τα φώτα έπεσαν πάνω στην Κέλλυ Χουσελά που εντυπωσίασε με την εμφάνισή της. Η 15χρονη(!) είχε 11 πόντους, με 4/9 εντός παιδιάς (1/2 δίποντα, 3/7 τρίποντα), 3 ασίστ, 1 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 κόψιμο σε 17 λεπτά συμμετοχής.

Η 15χρονη Κέλλυ Χουσελά, η οποία έχει ύψος 1.58μ και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ, δεν είναι η πρώτη φορά που μαγνητίζει τα βλέμματα. Συγκεκριμένα, έχει ξεχωρίσει και με τις μικρές Εθνικές ομάδες το περασμένο καλοκαίρι, αγωνιζόμενη με την Εθνική Κορασίδων.

Η Κέλλυ Χουσελά, αγωνίστηκε με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το καλοκαίρι που μας πέρασε στο Eurobasket κορασίδων β΄κατηγορίας, έχοντας 10.7 πόντους μ.ο σε επτά αγώνες.

Είναι γεννημένη στις 6 Ιουλίου του 2010 και μπορεί να «έλαμψε» στο ματς του Πρωτέα κόντρα στη Ν. Ιωνία, αλλά αυτό δεν ήταν το πρώτο της παιχνίδι στην Α1 γυνιακών.

Αναλυτικά τα λεπτά της στα προηγούμενα τέσσερα ματς:

vs Ολυμπιακός (2 πόντοι, 1/2 δίποντα, 0/1 τρίποντα, σε 3.01)

vs Βόλος (2:54)

vs ΠΑΟΚ (0:01)

vs Ν.Ιωνία (11 πόντοι, 1/2 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο σε 17:06).

Το σόου της Κέλυ Χουσελά: