Ο Παναθηναϊκός ήταν ο νικητής στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με εύκολη νίκη συνέχισε και ο Αθηναϊκός στην 5η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.
Α1
Αποτελέσματα (2/11)
Παναθλητικός – Ανόρθωση Βόλου 85-81 (παρ.)
ΠΑΣ Γιάννινα – Αμύντας 70-58
Σάββατο 1/11
Πρωτέας Βούλας – ΕΣΚΔ Ιωνία 85-80
Αθηναϊκός – Πανσερραϊκός 78-54
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 88-97
Ρεπό: ΠΑΟΚ
Αναλυτικά τα παιχνίδια
Παναθλητικός – Ανόρθωση Βόλου 85-81 (παρ.)
Διαιτητές: Κλεπουσνιώτου-Δέλλας-Παζώλης
Δεκάλεπτα: 18-21, 33-45, 56-53, 73-73 (κ.δ.), 85-81 (παρ.)
Παναθλητικός (Νανάκος): Ράνσομ 5(1), Τζέιμς 14(1), Μάντζου, Κοφινά, Γεροστεργίου, Βασιλείου, Αλεξανδρή 12(2), Γκέλντοφ 23, Σύρπα 2, Μόρις 29(4).
Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 15(1), Σουλτάνη 12(2), Κοτζαϊτση 3(1), Σιουμουρέκη 16(2), Σαμαντά 2, Κουτσουνούρη 14(2), Σμιθ 13(1), Ταντουρόφσκα, Μπαντόμα 6.
ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας 78-70
Διαιτητές: Αναστασιάδης-Κανελλόπουλος-Τσακιράκη
Δεκάλεπτα: 20-17, 38-26, 51-43, 70-58
ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπράγκλερ 25(2), Μούζοβιτς 3(1), Σαρηγιαννίδου 4(1), Μαρίνη 8(1), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου 4, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 8, Μιχαηλίδου, Σίγκλεντον 18(1).
Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 14, Στούπα 2, Μαργώνη, Λαμπράκη 2, Καλομιτσίνη 3(1), Κωνσταντινέα, Μουστάκα, Μπέι 6, Μάγκλαρη, Χάντερ 5, Μόρτενσεν 19(3), Νάτσκου 7(1).
Πρωτέας Βούλας – Ιωνία 85-80 (παρ.)
Διαιτητές: Ζιώγας-Σιδέρης-Τσουρή
Δεκάλεπτα: 11-17, 34-33, 47-60, 72-72 (κ.δ.), 85-80 (παρ.)
Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 4, Ανδρικοπούλου. Χουσελά 11(3), Σακελλαρίου, Μπόικο 8(2), Γιένσεν 19(3), Τουμπανιάρη 2, Μάλι 39(2), Κορνγουελ 2,
Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη,Βιντσιλαίου Σ. 4, Καραγιάννη 4, Βιντσιλαίου Α. 11(1), Γκριγκς 13(3), Φουράκη 4, Μανίς 23(2), Κλαρκ 7(1), Στογιανόφσκα 14(1).
Αθηναϊκός – Πανσερραϊκός 78-54
Διαιτητές: Σκαλτσής-Καλογερόπουλος-Μαρίγλη
Δεκάλεπτα: 23-14, 40-31, 65-47, 78-54
Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 9,Τσινέκε 18(2), Χαιριστανίδου 6, Σταμάτη, Γουίντερμπερν 16(2), Παυλοπούλου, Μπορκόβσκα, Λούκα 4, Σβεντοράιτε, Αναστασοπούλου, Πρινς 20(3), Παρκς 5.
Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 8, Παπαγιαννάκη, Αλεξιά 8, Δούρβα 10(2), Μπαξεβάνου, Πιπλς 3, Βλαδίκα, Κουβόρντε 3(1), Μουρ 2,Τσολακίδου, Ρόνσιεκ 20(2).
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 88-97 (παρ)
Διαιτητές: Αγραφιώτης Ι.-Τεφτίκης-Αργυρούδης
Δεκάλεπτα: 20-29, 43-49, 62-68, 80-80 (κ.δ.), 88-97 (παρ.)
Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπκοβα 11(3), Γούλφολκ 22(4), Καρλάφτη 2, Χριστινάκη 20(2), Κολλάτου 7(1), Τζόνσον 11, Ράμπερ 15, Ντάλα.
Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 23(5), Κωτούλα, Μπράουν 14, Κουμαντσιώτου, Γαλανόπουλος 16(4), Βίτολα 9(2), Χατζηλεοντή 6, Κριμίλη 14(2), Πρινς 15.
Η βαθμολογία
1) Αθηναϊκός 9 385-294 91
2) Παναθηναϊκός 8 357-275 82
3) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 8 356-341 15
4) Πανσερραϊκός 8 336-333 3
5) ΠΑΣ Γιάννινα 8 361-380 -19
6) Ολυμπιακός 7 348-284 64
7) Πρωτέας Βούλας 7 371-386 -15
8) Παναθλητικός 6 298-314 -16
9) ΠΑΟΚ 5 288-336 -48
10) Αμύντας 5 300-386 -86
11) Ανόρθωση Βόλου 4 261-332 -71
Η επόμενη αγωνιστική (6η, 8/11)
Αθηναϊκός-Παναθλητικός
Πανσερραϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα
Αμύντας-Πρωτέας Βούλας
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός-Ανόρθωση Βόλου
Ρεπό: ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας
Α2
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Α’ Υποκατηγορία (5η αγωνιστική-2/11)
Ιπποκράτης Κω-Εύνικος 70-59
Δάφνη Αγ. Δημητρίου-Άμιλλα 58-64
Άρης Χολαργού-Κρόνος Αγ. Δημητρίου 79-61
Προφήτης Ηλίας-ΑΕΚ Περιστερίου 31-50
Αναλυτικά τα παιχνίδια
Ιπποκράτης Κω-Εύνικος 70-59
Διαιτητές: Αυγερινός Γ.-Μούστρης
Δεκάλεπτα: 14-11, 39-22, 50-38, 70-59
Ιπποκράτης Κω (Κανενόπουλος): Βελούδου 7(1), Κάρενς 26(1), Παπαγιωτοπούλου 8, Καρτσαμάρη 11(2), Πατμίου 3(1), Σβύνου 6, Χρυσάκη 4, Γκοτζάι 5(1), Κρανιώτη, Ασιατίδου, Καραμήτσου.
Εύνικος (Λόφτι): Διαμαντάκη 20(1), Κράββαρη 2, Παπαδοπούλου 16(3), Αβράμη 19(1), Χριστοφοράκη, Δεσποτάκη 2, Γκίκα, Βλάχου.
Δάφνη Αγ. Δημητρίου-Άμιλλα 58-64
Διαιτητές: Κυριακόπουλος-Γεωργίου
Δεκάλεπτα: 18-15, 33-26, 45-47, 58-64
Δάφνη Αγ.Δημ. (Σόφτσης): Κιλαζίδου 15, Κορρέ 23(4), Ολυμπίου, Παγώνη 12(3), Γασπαράτου 8(2), Νίννη, Αναστασοπούλου, Ορφανοπούλου.
Αμιλλα (Γουναρά): Εμμανουηλίδου 8(2), Αμίτση 2, Βαρβιτσιώτη 13, Μούκα 21(2), Λυκούδη 4, Μπάτσιου 4, Ερχαρουί 10(2), Στεφάνου 2, Λέρη, Βούλγαρη.
Προφήτης Ηλίας-ΑΕΚ Περιστερίου 31-50
Διαιτητές: Κοκκώσης-Κωστάκης
Δεκάλεπτα: 4-14, 12-26, 21-37, 31-50
Προφήτης Ηλίας (Χλιαουτάκης): Αλιφραγκή 7(1), Παυλάκη 3(1), Ψωμά 7, Παπαρδέλα, Παπαμαρκάκη Β., Συγγρού 3, Χλιαουτάκη 7(1), Σδρένια, Μεγαλούδη, Παπαμαρκάκη Α.Μ. 2, Τσίκα 2.
ΑΕΚ Περιστερίου (Δημογιαννοπούλου): Παπαδαπούλου 15, Καίσαρη 7(1), Τζίβα 1, Θεοδωρομανωλάκη 8(2), Γαβαλά, Σβορώνου 6, Καλαφάτη 2, Γεωργακοπούλου 6(1), Καλαντζή 3(1), Μονεμβασίου, Ράπτη 2, Λαδά
Η βαθμολογία
1) Κρόνος Αγίου Δημητρίου 9 348-253 95
2) ΑΕΚ Περιστερίου 8 274-243 31
3) Δάφνη Αγίου Δημητρίου 8 319-306 13
4) Ιπποκράτης Κω 8 307-295 12
5) Αρης Χολαργού 7 273-208 65
6) Αμιλλα Περιστερίου 6 251-246 5
7) Προφήτης Ηλίας 5 216-239 -23
8) Σπόρτιγκ 5 188-280 -92
9) Εύνικος 4 176-282 -106
Η επόμενη αγωνιστική (6η, 9/11)
Εύνικος-Δάφνη Αγίου Δημητρίου
Αμιλλα Περιστερίου-Αρης Χολαργού
Κρόνος Αγίου Δημητρίου-Προφήτης Ηλίας
ΑΕΚ Περιστερίου-Σπόρτιγκ
Ρεπό: Ιπποκράτης Κω
Β’ Υποκατηγορία (4η αγωνιστική – 2/11)
Πορφύρας-Ανταίος 62-54
ΚΑΟ Μελισσίων-Ανδρογέας 76-58
Προμηθέας Π.-Δαναοί Άργους 46-86
Ιωνικός ΝΦ-Αγ. Παρασκευή 71-53
Αναλυτικά τα παιχνίδια
Πορφύρας-Ανταίος 62-54
Διαιτητές: Λυμπέρης-Ζαφείρη
Δεκάλεπτα: 11-13, 18-26, 42-41, 62-54
Πορφύρας (Αράπης): Αναστασοπούλου 19, Ευμορφοπούλου 7, Κλείτσα 8(2), Μπαλαμπάνη 9(2), Θεοδώρου 11(1), Παπαδοπούλου, Κυριακούδη 4, Εάντφορθ 4(1).
Ανταίος (Βασιλάκος): Παναγιωτίδη 10(1), Πατσιατζή 6, Θεοδοσουλάκη 5(1), Ταμπάκου 13, Καρρά 8(1), Παπαζήση 2, Γοργογιάννη 2, Νταϊάκη 2, Πολύζου 6, Αγκάι.
ΚΑΟ Μελισσίων-Ανδρογέας 76-58
Διαιτητές: Αρτελάρης-Κατσιμπίρης
Δεκάλεπτα: 29-15, 50-33, 64-43, 76-58
Μελίσσια (Καλογερόπουλος): Κούκη 3, Κυριακάκη 6(2), Κοιλιαρίδη 5, Κριμιτζά 12, Φουστέρη 12(1), Κασιμάτη 5(1), Χρηστάκη 5, Μεσίνι 5(1), Παρθενίου 11(2), Κωνσταντινίδου 9(1), Ζίου, Κυρίδη 3(1).
Ανδρογέας (Λουμπούνης): Δανδουλάκη 15, Μαργέλου 13(2), Γκρίφιν 5, Αργυροπούλου 3, Ιατράκη, Μανουσάκη 8, Μηλιαρά 5, Βαρελτζή, Βαρδαβά 3(1), Βεργιτσάκη 6, Μαθιουδάκη.
Προμηθέας Π.-Δαναοί Άργους 46-86
Διαιτητές: Σαμαράς-Μπούσιας
Δεκάλεπτα: 9-22, 20-40, 33-63, 46-86
Προμηθέας Π. (Σκαλτσάς): Δεληγιάννη 6, Κατσίνα 2, Συρμακέτση 15(3), Μιχαλοπούλου 3(1), Σταμούλη 11(1), Καλαμπαλίκη 3(1), Ζαχαροπούλου, Σταθάτου 2, Παπαδοπούλου 4, Κατσώνη.
Δαναοί Αργους (Χατζηδάκη): Σπριγκς 16, Διαμαντοπούλου 20(6), Οικονομάκη 12(1), Κοντογιάννη 2, Τραγουστή 9(2), Κοντογεώργου 17, Χρυστοστομίδου 6(2), Μαλαπάνη 4.
Ιωνικός ΝΦ-Αγ. Παρασκευή 71-53
Διαιτητές: Πετρόπουλος-Κάπρης
Δεκάλεπτα: 16-13, 38-26, 57-38, 71-53
Ιωνικός ΝΦ (Σκαλωμένος): Κεσσέ 11, Καραβέλη 3(1), Ντάνου 7(1), Σίντι 17(1), Στεριοπούλου 8(2), Θεοδωροπούλου 7, Καββαδά, Γκριτζά 9(1), Γιαμπάνη 8, Πατέρα 1, Τσούτσου, Καρούσου.
Αγία Παρασκευή (Γεωργουδάκης): Σακουλάκη 7, Ντε Μος 23(3), Ανωγειανάκη 8, Ακρίβου 2, Σερέπα 2, Παπαδρόσου 4, Σιαμπούλη 6, Φραγκούλη, Τζέλου 1, Σαρρή.
Η βαθμολογία
1) Πορφύρας 8 262-186 76
2) Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 7 293-238 55
3) Δαναοί Αργους 7 280-240 40
4) Μελίσσια 6 244-223 21
5) Ανταίος 6 240-240 0
6) Ανδρογέας 5 252-276 -24
7) Αγία Παρασκευή 5 242-285 -43
8)Προμηθέας Πάτρας 4 180-305 -125
Η επόμενη αγωνιστική (5η, 23/11)
Ανδρογέας-Πορφύρας
Ανταίος-Προμηθέας Πάτρας
Αγία Παρασκευή-Μελίσσια
Δαναοί Αργους-Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας
2ος ΌΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική – 2/11)
Ασπίς 2001-Πιερικός 34-77
Ολυμπιακός Β.-Ηρακλής 1908 83-54
Νεάπολη-Απόλλων Καλ. 51-47
ΜΕΝΤ-Πανόραμα 50-47
Άρης-Πάνθηρες Καβάλας
Αναλυτικά τα παιχνίδια
Ασπίδα Ξάνθης-Πιερικός Αρχέλαος 34-77
Διαιτητές: Καφετζής-Λιόντος
Δεκάλεπτα: 19-19, 27-44, 30-67, 34-77
Ασπίδα Ξάνθης (Καρά Αχμέτ): Καραλίδου Σ. 8, Μωυσένκου 9(1), Μπουτσούκη 8(1), Τασελαρίδου, Βασιλειάδου 5, Δημητριάδου 1, Καραλίδου Β., Κιντριλη, Ιωακειμίδου 3, Ζάχου, Τσιμπίδου, Καρά Αχμέτ.
Πιερικός Αρχέλαος (Παπαδόπουλος-Ζέρβας): Ζαμάνη 2, Κιολέογλου Ν. 11(2), Χούλη 19(1), Λάππα 2, Σωπιάδου 6(1), Τελίδου 22(1), Μπουμπουλέντρα , Κιολέογλου Π. 11(3), Καρανικόλα, Ράπτη, Μαυρίδου, Παπαδοπούλου 2, Αμανατίδου 2.
Νεάπολη-Απόλλων Καλαμαριάς 51-47
Διαιτητές: Κλιγκόπουλος-Γκουλιώνης
Δεκάλεπτα: 11-13, 21-23, 39-31, 51-47
ΠΚ Νεάπολης (Σάββας-Κολοκυθάς): Χωλοπούλου 19(1), Γιαννοπούλου 10, Βασιλειάδου 13, Παυλίδου 4, Κωστανάκη, Μουμτζή, Τσούχλη, Σωτηρέλη, Πετρίδου 4, Μερντανάι 1.
Απόλλων Καλαμαριάς (Κασικτσόγλου): Λογδανίδου 9, Κουτοδήμου 6(2), Τόλη 8(1), Κουράτορα, Βατσιτσίδου 12(2), Τσουμπερλή 8, Εφραιμίδου 2, Καζάκη, Σένκα, Κουλακιώτη 2.
Ολυμπιακός Βόλου-Ηρακλής 83-54
Διαιτητές: Αβραμίδου-Γκανάτσιου
Δεκάλεπτα: 15-16, 34-26,63-35, 83-54
Ολυμπιακός Βόλου (Δερβος): Μπάουμαν 25, Αρτεμισίου 21(5), Γράψα 7, Αντωνίου Ι. 4, Ζυκάι 13, Κοτοπούλη 2, Χούτα 4, Χαλκιά, Αντωνίου Α. , Τσιτουρα 2, Νικολίκου 2, Πολύζου 3.
Ηρακλής (Τσάικος-Μανουσαρίδου): Καραστάθη, Τόγια 7, Πολυανίδη 3(1), Βαλαβάνη 5, Παπαδάκη 14(1), Στεργίου 15(2), Μπεντοσβίλι Χ., Οζεν 2, Φίλιου, Κυριακου 8(2), Μπεντοσβίλι Ι..
ΜΕΝΤ-ΑΣ Πανόραμα 50-47
Διαιτητές: Δώνης Αβρ.-Στούμπος Δ.
Δεκάλεπτα: 13-15, 33-30, 40-38, 50-47
ΜΕΝΤ (Παγκούτσος): Στεργάκη 12(1), Κούρτνι 8, Βαντσιούρη 3(1), Κωνσταντινίδου 8, Κλεισιάρη, Κυριακού 4, Καβακίδου 3, Κατσαρέα 1, Πολυμέρου, Αθανασιάδου 3(1), Τζήμου 2, Αγγελακίδου 6.
ΑΣ Πανόραμα (Διαβολεμενου-Φωτιάδης): Ουρμπάνιακ 3, Παπαροϊδάμη, Τσινασλανίδου 1, Παντώτη 4, Τσαλή 3(1), Παπαδοπούλου 12(2), Τσαγκαροπούλου 12(2), Παρακεντέ, Πατούνη 12(2).
Άρης-Πάνθηρες Καβάλας 87-80
Διαιτητές: Μαραμής-Πάνος
Δεκάλεπτα: 31-23, 50-47, 69-64, 87-80
Άρης (Κωτούλης): Κερασοβίτη 14(4), Νάστου 4(1), Μιχαηλίδου 7, Σύρρα 14(2), Καρβουνιάδου, Ράσελ 35, Αδαμίδου, Διαμαντοπούλου 2, Ιγγλέζου 11(1), Αγραφιώτη.
Πάνθηρες Καβάλας (Παγκαλίδης): Καρ 36(5), Σταμπουλίδου 14(1), Σταματάκη 2, Μαραβέγια 1, Παναγιωτίδου 8, Τσάντα 5(1), Βλάχου 1, Μοδέα 11(1), Τζημορώτα 2.
Η βαθμολογία
1) Αρης 10 410-273 137
2) ΑΣ Πανόραμα 8 324-223 101
3) Πιερικός Αρχέλαος 8 299-267 32
4) Πάνθηρες Καβάλας 7 319-217 102
5) ΜΕΝΤ 6 207-130 77
6) Ολυμπιακός Βόλου 6 222-252 -30
7) Απόλλων Καλαμαριάς 6 254-308 -54
8) ΠΚ Νεάπολης 5 162-236 -74
9) Ηρακλής 4 192-358 -166
10) Ασπίδα Ξάνθης 3 123-248 -125
Η επόμενη αγωνιστική (6η, 9/11)
Πάνθηρες Καβάλας-Ολυμπιακός Βόλου
Ηρακλής-ΠΚ Νεάπολης
Απόλλων Καλαμαριάς-Ασπίδα Ξάνθης
Πιερικός Αρχέλαος-ΜΕΝΤ
Ρεπό: Αρης, ΑΣ Πανόραμα