Ο Παναθηναϊκός ήταν ο νικητής στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με εύκολη νίκη συνέχισε και ο Αθηναϊκός στην 5η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.

Α1

Αποτελέσματα (2/11)

Παναθλητικός – Ανόρθωση Βόλου 85-81 (παρ.)

ΠΑΣ Γιάννινα – Αμύντας 70-58

Σάββατο 1/11

Πρωτέας Βούλας – ΕΣΚΔ Ιωνία 85-80

Αθηναϊκός – Πανσερραϊκός 78-54

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 88-97

Ρεπό: ΠΑΟΚ

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Παναθλητικός – Ανόρθωση Βόλου 85-81 (παρ.)

Διαιτητές: Κλεπουσνιώτου-Δέλλας-Παζώλης

Δεκάλεπτα: 18-21, 33-45, 56-53, 73-73 (κ.δ.), 85-81 (παρ.)

Παναθλητικός (Νανάκος): Ράνσομ 5(1), Τζέιμς 14(1), Μάντζου, Κοφινά, Γεροστεργίου, Βασιλείου, Αλεξανδρή 12(2), Γκέλντοφ 23, Σύρπα 2, Μόρις 29(4).

Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 15(1), Σουλτάνη 12(2), Κοτζαϊτση 3(1), Σιουμουρέκη 16(2), Σαμαντά 2, Κουτσουνούρη 14(2), Σμιθ 13(1), Ταντουρόφσκα, Μπαντόμα 6.

ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας 78-70

Διαιτητές: Αναστασιάδης-Κανελλόπουλος-Τσακιράκη

Δεκάλεπτα: 20-17, 38-26, 51-43, 70-58

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπράγκλερ 25(2), Μούζοβιτς 3(1), Σαρηγιαννίδου 4(1), Μαρίνη 8(1), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου 4, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 8, Μιχαηλίδου, Σίγκλεντον 18(1).

Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 14, Στούπα 2, Μαργώνη, Λαμπράκη 2, Καλομιτσίνη 3(1), Κωνσταντινέα, Μουστάκα, Μπέι 6, Μάγκλαρη, Χάντερ 5, Μόρτενσεν 19(3), Νάτσκου 7(1).

Πρωτέας Βούλας – Ιωνία 85-80 (παρ.)

Διαιτητές: Ζιώγας-Σιδέρης-Τσουρή

Δεκάλεπτα: 11-17, 34-33, 47-60, 72-72 (κ.δ.), 85-80 (παρ.)

Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 4, Ανδρικοπούλου. Χουσελά 11(3), Σακελλαρίου, Μπόικο 8(2), Γιένσεν 19(3), Τουμπανιάρη 2, Μάλι 39(2), Κορνγουελ 2,

Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη,Βιντσιλαίου Σ. 4, Καραγιάννη 4, Βιντσιλαίου Α. 11(1), Γκριγκς 13(3), Φουράκη 4, Μανίς 23(2), Κλαρκ 7(1), Στογιανόφσκα 14(1).

Αθηναϊκός – Πανσερραϊκός 78-54

Διαιτητές: Σκαλτσής-Καλογερόπουλος-Μαρίγλη

Δεκάλεπτα: 23-14, 40-31, 65-47, 78-54

Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 9,Τσινέκε 18(2), Χαιριστανίδου 6, Σταμάτη, Γουίντερμπερν 16(2), Παυλοπούλου, Μπορκόβσκα, Λούκα 4, Σβεντοράιτε, Αναστασοπούλου, Πρινς 20(3), Παρκς 5.

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 8, Παπαγιαννάκη, Αλεξιά 8, Δούρβα 10(2), Μπαξεβάνου, Πιπλς 3, Βλαδίκα, Κουβόρντε 3(1), Μουρ 2,Τσολακίδου, Ρόνσιεκ 20(2).

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 88-97 (παρ)

Διαιτητές: Αγραφιώτης Ι.-Τεφτίκης-Αργυρούδης

Δεκάλεπτα: 20-29, 43-49, 62-68, 80-80 (κ.δ.), 88-97 (παρ.)

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπκοβα 11(3), Γούλφολκ 22(4), Καρλάφτη 2, Χριστινάκη 20(2), Κολλάτου 7(1), Τζόνσον 11, Ράμπερ 15, Ντάλα.

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φιτζέραλντ 23(5), Κωτούλα, Μπράουν 14, Κουμαντσιώτου, Γαλανόπουλος 16(4), Βίτολα 9(2), Χατζηλεοντή 6, Κριμίλη 14(2), Πρινς 15.

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός 9 385-294 91

2) Παναθηναϊκός 8 357-275 82

3) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 8 356-341 15

4) Πανσερραϊκός 8 336-333 3

5) ΠΑΣ Γιάννινα 8 361-380 -19

6) Ολυμπιακός 7 348-284 64

7) Πρωτέας Βούλας 7 371-386 -15

8) Παναθλητικός 6 298-314 -16

9) ΠΑΟΚ 5 288-336 -48

10) Αμύντας 5 300-386 -86

11) Ανόρθωση Βόλου 4 261-332 -71

Η επόμενη αγωνιστική (6η, 8/11)

Αθηναϊκός-Παναθλητικός

Πανσερραϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα

Αμύντας-Πρωτέας Βούλας

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός-Ανόρθωση Βόλου

Ρεπό: ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας

Α2

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Α’ Υποκατηγορία (5η αγωνιστική-2/11)

Ιπποκράτης Κω-Εύνικος 70-59

Δάφνη Αγ. Δημητρίου-Άμιλλα 58-64

Άρης Χολαργού-Κρόνος Αγ. Δημητρίου 79-61

Προφήτης Ηλίας-ΑΕΚ Περιστερίου 31-50

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Ιπποκράτης Κω-Εύνικος 70-59

Διαιτητές: Αυγερινός Γ.-Μούστρης

Δεκάλεπτα: 14-11, 39-22, 50-38, 70-59

Ιπποκράτης Κω (Κανενόπουλος): Βελούδου 7(1), Κάρενς 26(1), Παπαγιωτοπούλου 8, Καρτσαμάρη 11(2), Πατμίου 3(1), Σβύνου 6, Χρυσάκη 4, Γκοτζάι 5(1), Κρανιώτη, Ασιατίδου, Καραμήτσου.

Εύνικος (Λόφτι): Διαμαντάκη 20(1), Κράββαρη 2, Παπαδοπούλου 16(3), Αβράμη 19(1), Χριστοφοράκη, Δεσποτάκη 2, Γκίκα, Βλάχου.

Δάφνη Αγ. Δημητρίου-Άμιλλα 58-64

Διαιτητές: Κυριακόπουλος-Γεωργίου

Δεκάλεπτα: 18-15, 33-26, 45-47, 58-64

Δάφνη Αγ.Δημ. (Σόφτσης): Κιλαζίδου 15, Κορρέ 23(4), Ολυμπίου, Παγώνη 12(3), Γασπαράτου 8(2), Νίννη, Αναστασοπούλου, Ορφανοπούλου.

Αμιλλα (Γουναρά): Εμμανουηλίδου 8(2), Αμίτση 2, Βαρβιτσιώτη 13, Μούκα 21(2), Λυκούδη 4, Μπάτσιου 4, Ερχαρουί 10(2), Στεφάνου 2, Λέρη, Βούλγαρη.

Προφήτης Ηλίας-ΑΕΚ Περιστερίου 31-50

Διαιτητές: Κοκκώσης-Κωστάκης

Δεκάλεπτα: 4-14, 12-26, 21-37, 31-50

Προφήτης Ηλίας (Χλιαουτάκης): Αλιφραγκή 7(1), Παυλάκη 3(1), Ψωμά 7, Παπαρδέλα, Παπαμαρκάκη Β., Συγγρού 3, Χλιαουτάκη 7(1), Σδρένια, Μεγαλούδη, Παπαμαρκάκη Α.Μ. 2, Τσίκα 2.

ΑΕΚ Περιστερίου (Δημογιαννοπούλου): Παπαδαπούλου 15, Καίσαρη 7(1), Τζίβα 1, Θεοδωρομανωλάκη 8(2), Γαβαλά, Σβορώνου 6, Καλαφάτη 2, Γεωργακοπούλου 6(1), Καλαντζή 3(1), Μονεμβασίου, Ράπτη 2, Λαδά

Η βαθμολογία

1) Κρόνος Αγίου Δημητρίου 9 348-253 95

2) ΑΕΚ Περιστερίου 8 274-243 31

3) Δάφνη Αγίου Δημητρίου 8 319-306 13

4) Ιπποκράτης Κω 8 307-295 12

5) Αρης Χολαργού 7 273-208 65

6) Αμιλλα Περιστερίου 6 251-246 5

7) Προφήτης Ηλίας 5 216-239 -23

8) Σπόρτιγκ 5 188-280 -92

9) Εύνικος 4 176-282 -106

Η επόμενη αγωνιστική (6η, 9/11)

Εύνικος-Δάφνη Αγίου Δημητρίου

Αμιλλα Περιστερίου-Αρης Χολαργού

Κρόνος Αγίου Δημητρίου-Προφήτης Ηλίας

ΑΕΚ Περιστερίου-Σπόρτιγκ

Ρεπό: Ιπποκράτης Κω

Β’ Υποκατηγορία (4η αγωνιστική – 2/11)

Πορφύρας-Ανταίος 62-54

ΚΑΟ Μελισσίων-Ανδρογέας 76-58

Προμηθέας Π.-Δαναοί Άργους 46-86

Ιωνικός ΝΦ-Αγ. Παρασκευή 71-53

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Πορφύρας-Ανταίος 62-54

Διαιτητές: Λυμπέρης-Ζαφείρη

Δεκάλεπτα: 11-13, 18-26, 42-41, 62-54

Πορφύρας (Αράπης): Αναστασοπούλου 19, Ευμορφοπούλου 7, Κλείτσα 8(2), Μπαλαμπάνη 9(2), Θεοδώρου 11(1), Παπαδοπούλου, Κυριακούδη 4, Εάντφορθ 4(1).

Ανταίος (Βασιλάκος): Παναγιωτίδη 10(1), Πατσιατζή 6, Θεοδοσουλάκη 5(1), Ταμπάκου 13, Καρρά 8(1), Παπαζήση 2, Γοργογιάννη 2, Νταϊάκη 2, Πολύζου 6, Αγκάι.

ΚΑΟ Μελισσίων-Ανδρογέας 76-58

Διαιτητές: Αρτελάρης-Κατσιμπίρης

Δεκάλεπτα: 29-15, 50-33, 64-43, 76-58

Μελίσσια (Καλογερόπουλος): Κούκη 3, Κυριακάκη 6(2), Κοιλιαρίδη 5, Κριμιτζά 12, Φουστέρη 12(1), Κασιμάτη 5(1), Χρηστάκη 5, Μεσίνι 5(1), Παρθενίου 11(2), Κωνσταντινίδου 9(1), Ζίου, Κυρίδη 3(1).

Ανδρογέας (Λουμπούνης): Δανδουλάκη 15, Μαργέλου 13(2), Γκρίφιν 5, Αργυροπούλου 3, Ιατράκη, Μανουσάκη 8, Μηλιαρά 5, Βαρελτζή, Βαρδαβά 3(1), Βεργιτσάκη 6, Μαθιουδάκη.

Προμηθέας Π.-Δαναοί Άργους 46-86

Διαιτητές: Σαμαράς-Μπούσιας

Δεκάλεπτα: 9-22, 20-40, 33-63, 46-86

Προμηθέας Π. (Σκαλτσάς): Δεληγιάννη 6, Κατσίνα 2, Συρμακέτση 15(3), Μιχαλοπούλου 3(1), Σταμούλη 11(1), Καλαμπαλίκη 3(1), Ζαχαροπούλου, Σταθάτου 2, Παπαδοπούλου 4, Κατσώνη.

Δαναοί Αργους (Χατζηδάκη): Σπριγκς 16, Διαμαντοπούλου 20(6), Οικονομάκη 12(1), Κοντογιάννη 2, Τραγουστή 9(2), Κοντογεώργου 17, Χρυστοστομίδου 6(2), Μαλαπάνη 4.

Ιωνικός ΝΦ-Αγ. Παρασκευή 71-53

Διαιτητές: Πετρόπουλος-Κάπρης

Δεκάλεπτα: 16-13, 38-26, 57-38, 71-53

Ιωνικός ΝΦ (Σκαλωμένος): Κεσσέ 11, Καραβέλη 3(1), Ντάνου 7(1), Σίντι 17(1), Στεριοπούλου 8(2), Θεοδωροπούλου 7, Καββαδά, Γκριτζά 9(1), Γιαμπάνη 8, Πατέρα 1, Τσούτσου, Καρούσου.

Αγία Παρασκευή (Γεωργουδάκης): Σακουλάκη 7, Ντε Μος 23(3), Ανωγειανάκη 8, Ακρίβου 2, Σερέπα 2, Παπαδρόσου 4, Σιαμπούλη 6, Φραγκούλη, Τζέλου 1, Σαρρή.

Η βαθμολογία

1) Πορφύρας 8 262-186 76

2) Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 7 293-238 55

3) Δαναοί Αργους 7 280-240 40

4) Μελίσσια 6 244-223 21

5) Ανταίος 6 240-240 0

6) Ανδρογέας 5 252-276 -24

7) Αγία Παρασκευή 5 242-285 -43

8)Προμηθέας Πάτρας 4 180-305 -125

Η επόμενη αγωνιστική (5η, 23/11)

Ανδρογέας-Πορφύρας

Ανταίος-Προμηθέας Πάτρας

Αγία Παρασκευή-Μελίσσια

Δαναοί Αργους-Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας



2ος ΌΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική – 2/11)

Ασπίς 2001-Πιερικός 34-77

Ολυμπιακός Β.-Ηρακλής 1908 83-54

Νεάπολη-Απόλλων Καλ. 51-47

ΜΕΝΤ-Πανόραμα 50-47

Άρης-Πάνθηρες Καβάλας

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Ασπίδα Ξάνθης-Πιερικός Αρχέλαος 34-77

Διαιτητές: Καφετζής-Λιόντος

Δεκάλεπτα: 19-19, 27-44, 30-67, 34-77

Ασπίδα Ξάνθης (Καρά Αχμέτ): Καραλίδου Σ. 8, Μωυσένκου 9(1), Μπουτσούκη 8(1), Τασελαρίδου, Βασιλειάδου 5, Δημητριάδου 1, Καραλίδου Β., Κιντριλη, Ιωακειμίδου 3, Ζάχου, Τσιμπίδου, Καρά Αχμέτ.

Πιερικός Αρχέλαος (Παπαδόπουλος-Ζέρβας): Ζαμάνη 2, Κιολέογλου Ν. 11(2), Χούλη 19(1), Λάππα 2, Σωπιάδου 6(1), Τελίδου 22(1), Μπουμπουλέντρα , Κιολέογλου Π. 11(3), Καρανικόλα, Ράπτη, Μαυρίδου, Παπαδοπούλου 2, Αμανατίδου 2.

Νεάπολη-Απόλλων Καλαμαριάς 51-47

Διαιτητές: Κλιγκόπουλος-Γκουλιώνης

Δεκάλεπτα: 11-13, 21-23, 39-31, 51-47

ΠΚ Νεάπολης (Σάββας-Κολοκυθάς): Χωλοπούλου 19(1), Γιαννοπούλου 10, Βασιλειάδου 13, Παυλίδου 4, Κωστανάκη, Μουμτζή, Τσούχλη, Σωτηρέλη, Πετρίδου 4, Μερντανάι 1.

Απόλλων Καλαμαριάς (Κασικτσόγλου): Λογδανίδου 9, Κουτοδήμου 6(2), Τόλη 8(1), Κουράτορα, Βατσιτσίδου 12(2), Τσουμπερλή 8, Εφραιμίδου 2, Καζάκη, Σένκα, Κουλακιώτη 2.

Ολυμπιακός Βόλου-Ηρακλής 83-54

Διαιτητές: Αβραμίδου-Γκανάτσιου

Δεκάλεπτα: 15-16, 34-26,63-35, 83-54

Ολυμπιακός Βόλου (Δερβος): Μπάουμαν 25, Αρτεμισίου 21(5), Γράψα 7, Αντωνίου Ι. 4, Ζυκάι 13, Κοτοπούλη 2, Χούτα 4, Χαλκιά, Αντωνίου Α. , Τσιτουρα 2, Νικολίκου 2, Πολύζου 3.

Ηρακλής (Τσάικος-Μανουσαρίδου): Καραστάθη, Τόγια 7, Πολυανίδη 3(1), Βαλαβάνη 5, Παπαδάκη 14(1), Στεργίου 15(2), Μπεντοσβίλι Χ., Οζεν 2, Φίλιου, Κυριακου 8(2), Μπεντοσβίλι Ι..

ΜΕΝΤ-ΑΣ Πανόραμα 50-47

Διαιτητές: Δώνης Αβρ.-Στούμπος Δ.

Δεκάλεπτα: 13-15, 33-30, 40-38, 50-47

ΜΕΝΤ (Παγκούτσος): Στεργάκη 12(1), Κούρτνι 8, Βαντσιούρη 3(1), Κωνσταντινίδου 8, Κλεισιάρη, Κυριακού 4, Καβακίδου 3, Κατσαρέα 1, Πολυμέρου, Αθανασιάδου 3(1), Τζήμου 2, Αγγελακίδου 6.

ΑΣ Πανόραμα (Διαβολεμενου-Φωτιάδης): Ουρμπάνιακ 3, Παπαροϊδάμη, Τσινασλανίδου 1, Παντώτη 4, Τσαλή 3(1), Παπαδοπούλου 12(2), Τσαγκαροπούλου 12(2), Παρακεντέ, Πατούνη 12(2).

Άρης-Πάνθηρες Καβάλας 87-80

Διαιτητές: Μαραμής-Πάνος

Δεκάλεπτα: 31-23, 50-47, 69-64, 87-80

Άρης (Κωτούλης): Κερασοβίτη 14(4), Νάστου 4(1), Μιχαηλίδου 7, Σύρρα 14(2), Καρβουνιάδου, Ράσελ 35, Αδαμίδου, Διαμαντοπούλου 2, Ιγγλέζου 11(1), Αγραφιώτη.

Πάνθηρες Καβάλας (Παγκαλίδης): Καρ 36(5), Σταμπουλίδου 14(1), Σταματάκη 2, Μαραβέγια 1, Παναγιωτίδου 8, Τσάντα 5(1), Βλάχου 1, Μοδέα 11(1), Τζημορώτα 2.

Η βαθμολογία

1) Αρης 10 410-273 137

2) ΑΣ Πανόραμα 8 324-223 101

3) Πιερικός Αρχέλαος 8 299-267 32

4) Πάνθηρες Καβάλας 7 319-217 102

5) ΜΕΝΤ 6 207-130 77

6) Ολυμπιακός Βόλου 6 222-252 -30

7) Απόλλων Καλαμαριάς 6 254-308 -54

8) ΠΚ Νεάπολης 5 162-236 -74

9) Ηρακλής 4 192-358 -166

10) Ασπίδα Ξάνθης 3 123-248 -125

Η επόμενη αγωνιστική (6η, 9/11)

Πάνθηρες Καβάλας-Ολυμπιακός Βόλου

Ηρακλής-ΠΚ Νεάπολης

Απόλλων Καλαμαριάς-Ασπίδα Ξάνθης

Πιερικός Αρχέλαος-ΜΕΝΤ

Ρεπό: Αρης, ΑΣ Πανόραμα