Η ΕΟΚ αποφάσισε να μην αλλάξει η εθνική Γυναικών: Ψήφος εμπιστοσύνης σε Πρέκα και ο ρόλος της Μάλτση

Το EuroBasket Γυναικών 2025 που πραγματοποιήθηκε στο ΣΕΦ ανήκει στο παρελθόν και η Εθνική Γυναικών καλείται πλέον να μπει ξανά στη «μάχη» της διεκδίκησης του εισιτηρίου για το επόμενο Ευρωπαϊκό, αυτό του 2027.

Η αρχή της νέας αυτής προσπάθειας αρχίζει τον Νοέμβριο όπου θα αντιμετωπίσει στις 12/11 την Κροατία στο κλειστό της Λευκόβρυσης Κοζάνης, στις 15/11 εκτός της Βόρεια Μακεδονία και στις 18/11 πάλι εκτός της Δανία.

Στα ηνία για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση παραμένει ο Πέτρος Πρέκας, ο οποίος βρίσκεται στο «τιμόνι» της γαλανόλευκης από τα προκριματικά του EuroBasket του 2023.

Μία αλλαγή ωστόσο που όπως όλα δείχνουν θα συμβεί, είναι στο τεχνικό επιτελείο, αφού στη θέση της Δήμητρας Καλέντζου που είχε χρέη βοηθού προπονητή, θα βρίσκεται η Εβίνα Μάλτση η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με την Εθνική ομάδα και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως για παράδειγμα η τέταρτη θέση στο EuroBasket του 2017.

Σε αυτό το σημείο βέβαια αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι ο Τζώρτης Δικαιουλάκος, ο οποίος είναι από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες προπονητής στο μπάσκετ Γυναικών, πριν από μερικές ημέρες παραιτήθηκε από τη Σλοβενία και δεν έχει κάποια υποχρέωση με εθνική ομάδα ενώ προπονεί τη Μερσίν η οποία αγωνίζεται στη Euroleague.

Παράλληλα, η άμεση συνεργάτιδα του Δικαιουλάκου και προπονήτρια του Αθηναϊκού, Στέλλα Καλτσίδου, η οποία έχει καταφέρει μέσα στα προηγούμενα χρόνια να πάρει το EuroCup, συμφώνησε με την ομοσπονδία της Μεγάλης Βρετανίας και ανέλαβε την αντίστοιχη εθνική Γυναικών.

Από την πλευρά της, η Σλοβενία για να καλύψει το κενό που άφησε ο Τζώρτζης Δικαιουλάκος, αποφάσισε να εμπιστευθεί τον Ντέιβιντ Γκάσπαρ, ο οποίος τα τελευταία έξι χρόνια βρίσκεται στον πάγκο της Σοπρόν, με την οποία μεταξύ άλλων κατέκτησε την Euroleague το 2022.

Συμπερασματικά, η ΕΟΚ, παρά το γεγονός ότι δύο από τους κορυφαίους Έλληνες προπονητές του μπάσκετ γυναικών ήταν διαθέσιμοι, επέλεξε να μην προχωρήσει σε κάποια ανανέωση και για πρώτη φορά θα βρεθεί σε τρίτο τουρνουά προκριματικών για EuroBasket με τον ίδιο προπονητή. Μοναδική αλλαγή στον πάγκο όπως αναφέραμε, θα είναι η Εβίνα Μάλτση, η οποία παρά τη μεγάλη καριέρα ως παίκτρια, πέρα από επίπεδο ακαδημιών, δεν έχει ασχοληθεί ξανά με τον τομέα της προπονητικής.