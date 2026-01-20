Λιγότερες από επτά εβδομάδες απομένουν μέχρι η εθνική γυναικών της Βόρειας Ιρλανδίας να ξεκινήσει τους αγώνες για τα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 κι όμως, ακόμη δεν έχει προπονητή.

Η Ιρλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (IFA) δέχεται αιτήσεις για τη θέση μέχρι τις 23 Ιανουαρίου, μόλις 37 ημέρες πριν τον πρώτο αγώνα, εκτός έδρας απέναντι στην Ελβετία στις 3 Μαρτίου. Ένα χρονοδιάγραμμα που μοιάζει επικίνδυνα στενό για διεθνές επίπεδο.

Η Τάνια Όξτομπι αποχώρησε τον Νοέμβριο για να αναλάβει τη γυναικεία ομάδα της Νιούκαστλ. Παρά το γεγονός ότι η IFA δήλωσε τότε πως είχε ξεκινήσει τη διαδικασία αντικατάστασής της, τρεις μήνες μετά δεν υπάρχει ακόμη διάδοχος κάτι που προκαλεί έντονη ανησυχία. Η κατάσταση γίνεται πιο πιεστική αν αναλογιστεί κανείς τη φύση των προκριματικών: έξι παιχνίδια σε τρεις μήνες (Μάρτιο–Μάιο), χωρίς περιθώρια για πειραματισμούς ή «περίοδο χάριτος» στον νέο προπονητή.

Η Βόρεια Ιρλανδία θα αντιμετωπίσει Ελβετία, Μάλτα και Τουρκία εντός και εκτός έδρας. Καμία από αυτές τις αποστολές δεν είναι εύκολη. Η Ελβετία έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Women's EURO 2025 η Μάλτα έχει ήδη κόψει βαθμούς στη Βόρεια Ιρλανδία στο παρελθόν, ενώ η Τουρκία τρέχει αήττητο σερί πέντε αγώνων.

Για να φτάσει στα πλέι οφ του Μουντιάλ, η Βόρεια Ιρλανδία πρέπει απλώς να μην τερματίσει τελευταία στον όμιλό της στόχος που φαίνεται πιο δύσκολος χωρίς σταθερή ηγεσία στον πάγκο. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο από την απουσία της αρχηγού και πρώτης σκόρερ, Σιμόν Μάγκιλ, η οποία περιμένει το πρώτο της παιδί.