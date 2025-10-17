Ο Αθηναϊκός θα προχωρήσει σε καταγγελία κατά της Μπεσίκτας: «Απεικονίζουν τις αθλήτριές μας ως σερβιτόρες»

Στη δεύτερη εμφάνισή του στο φετινό EuroCup Γυναικών, ο Αθηναϊκός γνώρισε την ήττα από την Μπεσίκτας στη φάση των ομίλων (87-84). Ωστόσο, η συζήτηση μετά το παιχνίδι δεν επικεντρώθηκε τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι, όσο σε ένα post που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι διαχειριστές των social media της τουρκικής ομάδας ανάρτησαν μια εικόνα που θεωρήθηκε προσβλητική απέναντι στις παίκτριες του Αθηναϊκού. Συγκεκριμένα, το εικαστικό εμφάνιζε δύο Ελληνίδες αθλήτριες ως σερβιτόρες, να «εξυπηρετούν» τις παίκτριες της Μπεσίκτας, συνοδευόμενο από ειρωνικό σχόλιο.

Yemek onlardan, galibiyet bizden. 😋 pic.twitter.com/59swvRoW9S — Beşiktaş BOA Kadın Basketbol (@BJK_KadinBasket) October 16, 2025

Η ανάρτηση προκάλεσε την άμεση αντίδραση της ελληνικής πλευράς, που ζήτησε από τη Μπεσίκτας να αποσύρει το περιεχόμενο και να ζητήσει συγγνώμη. Παρ’ όλα αυτά, οι υπεύθυνοι της τουρκικής ομάδας αρνήθηκαν να διαγράψουν το post, προκαλώντας περαιτέρω δυσαρέσκεια και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με ανακοίνωσή του, ο Αθηναϊκός έκανε σαφές ότι θα προσφύγει στη FIBA και θα ζητήσει να επιβληθούν κυρώσεις στην άλλη πλευρά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας

«Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα του Αθηναϊκού Qualco στην Κωνσταντινούπολη με την Μπεσίκτας, μια άκρως προκλητική ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης του επίσημου λογαριασμού του τουρκικού συλλόγου απεικόνιζε δύο παίκτριές μας ως σερβιτόρες στις παίκτριες της τουρκικής ομάδας. Χωρίς καμία διάθεση να πάρει διαστάσεις το θέμα, αλλά και με μηδενική ανοχή απέναντι σε προκλήσεις και υποτιμητικές συμπεριφορές προς τις αθλήτριές μας, επικοινωνήσαμε με την Μπεσίκτας και ζητήσαμε άμεσα να κατέβει η ανάρτηση.

Η πρώτη δικαιολογία που δόθηκε ήταν πως επρόκειτο για απάντηση σε story της ομάδας μας, με το οποίο την ημέρα της κλήρωσης δίναμε ραντεβού με την Μαριέλλα Φασούλα σε τρεις μήνες, κάτι που ως δικαιολογία είναι τουλάχιστον αστεία και επιφανειακή. Ήταν χαρά μας να αντιμετωπίσουμε την Ελληνίδα σέντερ στο γήπεδο, κάτι που κατέστη ξεκάθαρο σε όλες τις αναφορές που έχουν γίνει στο ματς τις προηγούμενες μέρες. Στη δεύτερη επικοινωνία η απάντηση ήταν ότι η διαχείριση γίνεται κεντρικά και δεν είναι δυνατόν/ούτε πρόκειται να κατέβει η δημοσίευση.

Δύο και πλέον ώρες μετά την επικοινωνία μας, η δημοσίευση είναι ακόμα στα social media της Μπεσίκτας και αναγκαζόμαστε να εκφράσουμε δημοσίως τη δυσαρέσκειά μας για ένα φαινόμενο, η επανάληψη του οποίου έπειτα από κάθε αναμέτρηση ελληνικής με τουρκική ομάδα, είτε σε συλλογικό είτε σε Εθνικό επίπεδο, παύει να μοιάζει με σύμπτωση.

Θα ακολουθήσει επίσημη καταγγελία του περιστατικού από το σωματείο μας στη FIBA και θα συνεχίσουμε να πρεσβεύουμε ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει και πρέπει, ειδικά σε πολύ δύσκολες και επικίνδυνες εποχές, να προσέχουμε όλοι να μην ξεπερνάμε τη λεπτή κόκκινη γραμμή. Ευχαριστούμε την Μπεσίκτας για την, κατά τα άλλα, εξαιρετική φιλοξενία της σε όλα τα επίπεδα, και για ακόμα μια φορά τους συγχαίρουμε για τη νίκη τους.

ΥΓ. Δεν πρόκειται να αναπαραγάγουμε το άκρως προσβλητικό και υποτιμητικό post».